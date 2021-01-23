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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

5人中就有1人貧窮 富香港面臨「窮問題」

香港特派員李春

星期五下午，香港政府的環保署、屋宇署和香港大學的科研團隊，到油麻地新填地街視察唐樓，了解那些單位可能出現的相互感染狀況。並在23日凌晨首度實施「禁足令」，圍封油麻地指定檢測區。

與油麻地狀況相近的，是南邊相鄰的佐敦地區、隔著旺角往北的深水埗地區，都出現了較多的新冠病毒確診個案。而當局的所謂圍封，即派出警察封鎖相應的街道和樓宇，然後由警察「洗樓」，要求受限制區內人士，要有新型冠狀病毒陰性檢測證明才可離開該區。消息傳出，這些地方的居民紛紛出門購買食物儲存。

在香港九龍半島，由佐敦、油麻地到深水埗，與著名的彌敦道的平行的內街，分布著大批唐樓，唐樓是與洋樓相對應的中式樓宇，好多都是戰後樓，又老又殘，那些所謂的「籠屋」、「劏房」多在這些殘樓中，香港社會最貧困的一批人就藏身其間。

對佐敦到深水埗的多數唐樓居民來說，「求的不是生活，是生存」。以前人人都說香港遍地是金，很多人要從外地偷渡進香港，但香港卻是全球貧富差距最大的地區之一，也是以人口比例計算貧困人口較多的地方。目前香港這1波波疫情，令香港已有的窮人們百上加斤，還有新人加入窮困大軍。

前些天，港府公布最新的失業率，說有24萬多人失業，創下16年來的新高。有香港學者預估，等港府再公布貧窮情况報告時，貧窮人口的數目會更上一層樓，達到破紀錄的高位。

按香港政府去年聖誕前夕發表的「2019年香港貧窮情况報告」，貧窮人口是149.1萬，貧窮率21.4%，也就是說，700多萬香港人，大約5個有1個是窮人。多年來香港當局無力扭轉香港貧富差距的拉大，有分析說過去一年的疫症，香港出現的怪現象是窮人更窮、富人更富，預計今年疫情繼續猖獗、失業不斷加重，富香港將面臨窮問題。

香港 警察 檢測

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