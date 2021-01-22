港再增70確診 油麻地擬圍封逐戶「洗樓」

香港疫情控制不佳，醫護人員在檢驗點積極為港人檢測。(Getty Images)

香港 衛生官員昨日通報，香港新增70例新冠病毒確診，其中63例本土疫情中，有16起源頭不明。此外，港府正部署引用上月已修訂的第599J章規例，短期內圍封油麻地的「指定檢測 區」，實施「留在原處所」檢測令，屆時會出動不同部門及紀律部隊逾千人，協助執行有關安排，包括在各大廈門口駐守及逐家逐戶拍門「洗樓」，圍封期間無陰性檢測證明不可離開。

官方香港電台報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會表示，一名74歲女性患者染疫後21日下午離世，目前為止已有167人病故。

此外，北京 援助興建的臨時性「北大嶼山醫院香港感染控制中心」20日落成並舉行交接，港府爭取這所用於隔離醫治2019冠狀病毒疾病患者的醫院於2月投入使用。

另據明報報導，被問會否對油尖旺小區實施禁足令，張竹君表示，當局會視乎情况，看有否措施須實施。呼吸系統科專科醫生梁子超關注禁足對市民生活及生計的影響，又說部分大廈或已有環境污染或喉管問題，居民禁足亦未必合適，如大廈高風險，短暫撤離居民反而更好。

據報導，除了警隊外，部分紀律部隊包括海關、消防、懲教處等亦要派員協助，配合民政署人員執行「留在原處所」檢測令。政府考慮的其中一個方案，是一旦圍封油麻地強檢區，每座大廈座頭會有人員看守，確保離開大廈的人有檢測陰性證明，並會派員上樓，逐家逐戶拍門「洗樓」，確保單位內的人均已檢測，如發現有人未檢測，會要求他們到強檢區內的檢測中心或檢測車檢驗。

報導說，有知情人士表示，方案下，圍封期間在強檢區內或已進區內的人，須持有陰性檢測報告才可離開，但區內人仍可在區內活動，例如購買日用品及到餐廳用膳，但店舖的貨品賣完便不准從外補貨。政府內部估計區內有逾1萬人，有望圍封兩三天便可完成區內全民檢測，之後解封，期間政府會在區內為有需要者提供基本物資等支援。