我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

港再增70確診 油麻地擬圍封逐戶「洗樓」

香港新聞組／香港22日電
香港疫情控制不佳，醫護人員在檢驗點積極為港人檢測。(Getty Images)
香港疫情控制不佳，醫護人員在檢驗點積極為港人檢測。(Getty Images)

香港衛生官員昨日通報，香港新增70例新冠病毒確診，其中63例本土疫情中，有16起源頭不明。此外，港府正部署引用上月已修訂的第599J章規例，短期內圍封油麻地的「指定檢測區」，實施「留在原處所」檢測令，屆時會出動不同部門及紀律部隊逾千人，協助執行有關安排，包括在各大廈門口駐守及逐家逐戶拍門「洗樓」，圍封期間無陰性檢測證明不可離開。

官方香港電台報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會表示，一名74歲女性患者染疫後21日下午離世，目前為止已有167人病故。

此外，北京援助興建的臨時性「北大嶼山醫院香港感染控制中心」20日落成並舉行交接，港府爭取這所用於隔離醫治2019冠狀病毒疾病患者的醫院於2月投入使用。

另據明報報導，被問會否對油尖旺小區實施禁足令，張竹君表示，當局會視乎情况，看有否措施須實施。呼吸系統科專科醫生梁子超關注禁足對市民生活及生計的影響，又說部分大廈或已有環境污染或喉管問題，居民禁足亦未必合適，如大廈高風險，短暫撤離居民反而更好。

據報導，除了警隊外，部分紀律部隊包括海關、消防、懲教處等亦要派員協助，配合民政署人員執行「留在原處所」檢測令。政府考慮的其中一個方案，是一旦圍封油麻地強檢區，每座大廈座頭會有人員看守，確保離開大廈的人有檢測陰性證明，並會派員上樓，逐家逐戶拍門「洗樓」，確保單位內的人均已檢測，如發現有人未檢測，會要求他們到強檢區內的檢測中心或檢測車檢驗。

報導說，有知情人士表示，方案下，圍封期間在強檢區內或已進區內的人，須持有陰性檢測報告才可離開，但區內人仍可在區內活動，例如購買日用品及到餐廳用膳，但店舖的貨品賣完便不准從外補貨。政府內部估計區內有逾1萬人，有望圍封兩三天便可完成區內全民檢測，之後解封，期間政府會在區內為有需要者提供基本物資等支援。

香港21日新增70宗新冠肺炎確診病例，本地病例中，有10宗確診患者居住在油麻地碧...
香港21日新增70宗新冠肺炎確診病例，本地病例中，有10宗確診患者居住在油麻地碧街，圖為碧街15-27號。（中新社）

檢測 香港 北京

上一則

發文談新疆生育…中使館推特帳號被凍結

下一則

周邊遊、預製菜 就地過年新商機

延伸閱讀

歐洲議會挺香港民主 籲制裁林鄭月娥

歐洲議會挺香港民主 籲制裁林鄭月娥
水的軼聞

水的軼聞
香港失業率16年新高 東瀛遊遣散所有導遊

香港失業率16年新高 東瀛遊遣散所有導遊
香港首畫「核心區域」 70廈一律強檢

香港首畫「核心區域」 70廈一律強檢

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡