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政治、疫情…港人壓力大 抑鬱指數創新高

香港新聞組／香港22日電
香港疫情嚴重，令港人抑鬱者大增，抑鬱指數再創新高。圖為醫護人員在檢驗點為港人檢測。(路透)
香港疫情嚴重，令港人抑鬱者大增，抑鬱指數再創新高。圖為醫護人員在檢驗點為港人檢測。(路透)

香港疫情嚴重之下，香港人抑鬱者大增，抑鬱指數再創新高。香港心理衛生會昨公布「全港抑鬱指數調查2020 」，調查發現，受政治環境及疫情影響，估計患抑鬱症並需接受治療及輔導的受訪者比例再創新高，由上一次調查的6.7%增至8.4%，其中18至24歲及女性的抑鬱指數最高。

明報報導，調查新增港人焦慮狀况，發現17%受訪者有中等至重度焦慮，同時受抑鬱和焦慮困擾的受訪者占8.9%。城大社會及行為科學系副教授趙雨龍表示，過往抑鬱指數升幅較穩定，這次調查結果的升幅急速，形容情况「非常非常值得關注」。

據報導，香港心理衛生會引用「PHQ-9」指引分析受訪者抑鬱程度，最高為27分，10至14分屬「應關注」組別、15分或以上屬「臨牀組別」，即估計患抑鬱症並需要接受治療及輔導的受訪者。該會去年8至9月透過網上問卷及電話訪問1336人，了解近半年的壓力來源，PHQ總分10分或以上的受訪者占23%，較2018年調查的18.1%高；達15分或以上的比例由2018年的6.7%增至8.4%。2012年首次調查時，3.9%受訪者抑鬱分數達15分或以上。

報導說，調查又顯示，65.2%受訪者的壓力來自政治或社會環境，其次有61.7%來自疫情，其他壓力來源包括家庭、健康、工作等。

另據本報系聯合報報導，香港中文大學和香港大學也在昨日宣布，兩間大學的合作研究團隊，進行全球首個利用「強光治療」，為「晚睡晚起」抑鬱症患者進行輔助治療，證實這方法有助改善病情，令治癒機會增加一倍，累計臨床治癒率近七成。

中大醫學院精神科學系與港大心理學系合作，在2015年至2018年間，招募93名習慣晚睡晚起，俗稱「貓頭鷹型」的中度抑鬱症患者，令其中一組接受強光治療，在起床時用模仿日光的燈箱，每天照射30分鐘，並逐漸提早起床和照射的時間，持續五個星期，目標是調早患者的生理時鐘。

報導說，研究團隊發現，治療後五個月的接受強光治療一組，有六成七人最終治癒；接受較暗的光治療患者，只有四成多人治癒，所有接受強光治療的患者，在兩周內症狀有明顯改善。團隊認為利用強光作輔助治療，有效穩定病人的生理時鐘，改善病情。

香港 指數 疫情

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