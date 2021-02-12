專家：香港樓市低位已過 農曆年後迎來小陽春

專家指出，有信心今年樓價會有可觀升幅。(中通社資料照片)

踏入新一年，香港疫情 陰霾未除，業主在恐慌下多願意減價出貨，即使港島傳統地段亦難避免，個別屋苑更出現雙位數減幅，十大屋苑估值也幾乎全線下跌。不過，有樓市專家認為，短期內的樓市低位已過，隨著新盤攻勢殺到，預計農曆年後會迎來小陽春。

香港文匯報報導，「樓市大好友」祥益地產總裁汪敦敬指出，樓市恐慌就有如「爭椅子」遊戲的音樂般，只是把本來應在去年出現的升勢推遲，市民「音樂一完」就要爭椅子上車，預計農曆年「小陽春」將持續至少半年。

據報導，汪敦敬表示，雖然一、二手樓表現有上升勢頭，但樓市現在還不能算是「小陽春」，只能說是有條件進入「小陽春」。他解釋，現在業主態度相比以前樂觀，加上多年累積而來的財富效應支撐市場，預計在沒有其他壞消息的情況下，農曆年前後樓市會進入小陽春。

汪敦敬又表示，市場上不少人均擔憂失業率高企對樓市產生負面影響，但樓市並非單純「鐵板一塊」，買家之中除了打工仔之外也有高收入人士。事實上，高收入人士以及貧窮人士的數量亦同步增長中，這亦反映貧富懸殊加劇。

報導指出，他也提到，香港在七成人供滿樓的情況下，業主購買力不斷增加，即使是未供滿樓，也有不少業主已供掉大部分樓貸。假設全港有約110萬個業主供滿樓，只要有3%的人走出來實現購買力，香港每年僅有的新增供應已應付不了。

因此，香港樓市仍然面對長期供不應求的基調，供應嚴重失衡加上港府對住宅供應的危機感不足，已成為樓市上升的主因之一。即使疫情出現亦未有動搖香港的經濟實力以及金融地位。在住屋需求仍在的情況下，疫情恐慌只能讓樓市升勢推遲而非消失，因此市民亦應支持政府造地建屋，勿把樓市問題政治化。

他認為，現時所有隱憂已盡見，有信心今年樓價會有可觀升幅，如沒有更悲情的事發生，料升勢會在3月展開。

至於這股小陽春在何時完結，汪敦敬稱要視乎「悲情」程度，但提醒香港金融結構強勁，且是世界看重的金融中心，紐約 及倫敦等金融中心表現也欠穩定，預料流入香港的資金會繼續增加，加上香港背靠的內地控制疫情理想，經濟復甦亦較其他國家好，估計香港樓市小陽春可持續半年至一年。