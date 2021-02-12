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各大行預測：2021年香港經濟 可望走出谷底 但復甦需時

香港新聞組／香港12日電
展望2021年，各大行對全年經濟看法相對樂觀，大多預期香港有望走出谷底恢復增長。圖為香港金紫荊廣場。(中新社資料照片)
展望2021年，各大行對全年經濟看法相對樂觀，大多預期香港有望走出谷底恢復增長。圖為香港金紫荊廣場。(中新社資料照片)

新冠疫情加上中美貿易糾紛持績，2020年全年經濟嚴重收縮，恐是香港有紀錄以來經濟表現最差的一年，甚至比2008年金融海嘯及1997年金融風暴更差。展望2021年，各大行對全年經濟看法相對樂觀，大多預期在低基數效應、新冠疫苗推出及在內地經濟穩健增長帶動下，香港有望走出谷底恢復增長。

香港文匯報報導，不過在疫情表現反覆下，料香港失業大軍將增加，加上本地消費復甦亦需時，香港縱走出谷底，亦需時復甦。

據報導，渣打香港預期，香港2020年GDP將按年收縮5.8%，2021年GDP將重拾增長4%，有關預測算是大行中較為樂觀的看法。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，「2020年第二季為經濟周期谷底，第三季已出現明顯訊號香港經濟正慢慢爬出谷底，相信第四季都有按季改善」。他預期香港經濟正處於上升軌道，不過相信香港2021年將迎來較淺、不會太急的復甦，並主要由外部環境所帶動。

劉健恒預計，香港2021年上半年及下半年都有不同利好因素，以拉動本地經濟增長。他解釋，由於內地穩定及較強的經濟增長，料2021年上半年香港仍相對依賴內地強勁增長，以抵消外部較多負面因素，而疫苗雖然為全球帶來希望，但相信要對歐美實體經濟帶來影響，最快亦要等2021年下半年，而隨著內地去槓桿措拖及政策正常化或令經濟增長放緩，變相令香港2021年上半年及下半年都有不同利好因素帶動經濟增長。

報導指出，劉健恒亦預計，美聯準會有機會再進一步放寬已經非常寬鬆的貨幣政策，令資金流向新興市場或於亞洲尋找高息回報，香港流動性在2021年及以後保持充裕，料香港低息環境將持續，都有助香港經濟復甦。

據報導，華僑永亨銀行經濟師李若凡亦認為，2021年香港經濟有望出現明顯反彈，料2020年GDP將按年收縮6%，2021年GDP則有望增長3%至5%。在利好因素方面，她認為受惠低基數、有效疫苗推出、內地經濟穩健復甦、美國和歐盟預期將推出的財政刺激措施、全球流動性充裕，以至中美貿易緊張局勢或隨著美國新任總統拜登政府上場而得以緩解，料2021年香港經濟有望恢復增長。

報導指出，在負面因素方面，李若凡指，由於香港在2020年底爆發第4波疫情，料香港破產和失業率或會惡化，加上歐美同樣受疫情表現反覆而影響，或削弱香港外部需求。

香港總商會總裁梁兆基表示，疫情影響，料2021年首季將迎來企業倒閉及裁員高峰，不過隨著疫苗有望推出，料香港2021年GDP將回復正增長3.5%，而2020年GDP則料收縮6%。

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