我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

在港遇襲兩月沒進展 馬雲好友「錢多多」加碼至167萬美元緝兇

香港新聞組／香港21日電
內地神秘富豪錢峰雷（右）在港遇襲受傷，他是螞蟻金服的間接股東，也是與馬雲（左）從中學認識至今的老朋友。（取材自微博）
內地神秘富豪錢峰雷（右）在港遇襲受傷，他是螞蟻金服的間接股東，也是與馬雲（左）從中學認識至今的老朋友。（取材自微博）

阿里巴巴創辦人馬雲好友、44歲綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，去年11月14日凌晨偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，兩人中刀送院救治。事後錢峰雷以最高懸紅1000萬元（港幣，下同，約129萬美元）緝捕4名刀手，惟事發近兩個月仍未有進展；至20日錢峰雷再於報章刊登懸紅通告，並加碼懸紅300萬元緝兇，合共1300萬元（約167.7萬美元）賞金。

香港01報導，錢峰雷20日於港媒刊登懸紅通告，重提去年他被人用利器施襲一事，並指自己是正當商人，「與人無仇無怨，無故被襲，現特作出額外懸賞緝兇以還自己及受傷的友人一個公道。」錢峰雷今次透過警方再加碼懸紅300萬港元緝兇，連同去年懸紅1000萬港元，即合共懸紅1300萬元賞金。

根據警方網頁顯示，「2021年第1號」懸紅通告中的「意圖傷人案」正是錢峰雷遇襲案，通告附有案情及兇徒的圖片，而懸紅300萬港元，有效期至 2022年1月17日。警方通告中列明，任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可由警方決定全數獲得300萬元或按比例分配賞格。

而所謂的「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

據報導，錢峰雷亦在報章中公開承諾，任何人士如能成功按照警方通告要求，獲得警方通告內所指的全數港幣300萬元賞格或按比例分配賞格。錢峰雷亦將額外提供現金港幣1000萬元賞格，或按警方所批分配比例作額外賞格。錢峰雷在通告中指懸賞屬於私人性質，如任何人士有消息，可通知任何警署或警務人員。

事發於去年11月14日凌晨，錢峰雷與48歲姓方內地男助理正欲離開灣仔會展皇朝會，遭三名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，助理則頭破血流。

另據聯合早報報導，任何人若能領取相關的懸賞，錢峰雷會通知代表律師，在代表律師與警方確認能取得懸賞人士之身分後，七天內向領賞人發放應得的額外賞金，所有資料絕對保密。

美元 香港 馬雲

上一則

港增77確診 油尖旺41宗成重災區 48%源頭不明

下一則

遇到沙塵暴、山體滑坡 3年騎單車8萬公里 江蘇男九死一生後說…

延伸閱讀

馬雲露面了！參與線上頒獎活動 阿里巴巴應聲漲

馬雲露面了！參與線上頒獎活動 阿里巴巴應聲漲
阿里巴巴創始人馬雲去哪兒？英媒：在杭州避風頭

阿里巴巴創始人馬雲去哪兒？英媒：在杭州避風頭
馬雲去哪兒？外媒：在杭州避風頭

馬雲去哪兒？外媒：在杭州避風頭
北京嚴管馬雲報導 學者指有如薄熙來案

北京嚴管馬雲報導 學者指有如薄熙來案

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓
2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人