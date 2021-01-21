在港遇襲兩月沒進展 馬雲好友「錢多多」加碼至167萬美元緝兇

內地神秘富豪錢峰雷（右）在港遇襲受傷，他是螞蟻金服的間接股東，也是與馬雲（左）從中學認識至今的老朋友。（取材自微博）

阿里巴巴創辦人馬雲 好友、44歲綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，去年11月14日凌晨偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，兩人中刀送院救治。事後錢峰雷以最高懸紅1000萬元（港幣，下同，約129萬美元 ）緝捕4名刀手，惟事發近兩個月仍未有進展；至20日錢峰雷再於報章刊登懸紅通告，並加碼懸紅300萬元緝兇，合共1300萬元（約167.7萬美元）賞金。

香港 01報導，錢峰雷20日於港媒刊登懸紅通告，重提去年他被人用利器施襲一事，並指自己是正當商人，「與人無仇無怨，無故被襲，現特作出額外懸賞緝兇以還自己及受傷的友人一個公道。」錢峰雷今次透過警方再加碼懸紅300萬港元緝兇，連同去年懸紅1000萬港元，即合共懸紅1300萬元賞金。

根據警方網頁顯示，「2021年第1號」懸紅通告中的「意圖傷人案」正是錢峰雷遇襲案，通告附有案情及兇徒的圖片，而懸紅300萬港元，有效期至 2022年1月17日。警方通告中列明，任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可由警方決定全數獲得300萬元或按比例分配賞格。

而所謂的「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

據報導，錢峰雷亦在報章中公開承諾，任何人士如能成功按照警方通告要求，獲得警方通告內所指的全數港幣300萬元賞格或按比例分配賞格。錢峰雷亦將額外提供現金港幣1000萬元賞格，或按警方所批分配比例作額外賞格。錢峰雷在通告中指懸賞屬於私人性質，如任何人士有消息，可通知任何警署或警務人員。

事發於去年11月14日凌晨，錢峰雷與48歲姓方內地男助理正欲離開灣仔會展皇朝會，遭三名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，助理則頭破血流。

另據聯合早報報導，任何人若能領取相關的懸賞，錢峰雷會通知代表律師，在代表律師與警方確認能取得懸賞人士之身分後，七天內向領賞人發放應得的額外賞金，所有資料絕對保密。