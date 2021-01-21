黎智英案 港府委聘英國大律師臨審退出 律政司長轟英媒攻擊

律政司早前聘請英國御用大律師David Perry赴港，為前年8月壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人涉非法集結一案擔任主控官。（取材自香港01）

香港 壹傳媒創辦人黎智英被控未批准集結案，港府請英國 御用大律師來任主控官，對方臨陣退縮。臨審前港府律政司要更換本地律師來任主控，律政司長鄭若驊指責是英媒攻擊，建制派指責英方刻意破壞香港司法獨立和法治。

黎智英有違反國安法等多案纏身，其中一案是與民主黨創黨主席李柱銘等八人，被控在2019年反送中 運動中組織和參與未經批准集結。

鄭若驊指出，原本委聘英國御用大律師David Perry處理案件，但不斷有來自英國社會的壓力和批評，針對David Perry參與此次案件，部分片面的批評更將案件與港區國安法混為一談，David Perry對有關壓力和豁免檢疫安排表示關注，並指審訊在沒有他的情況下應如期進行。這相當於婉拒涉入此案的檢控。

因審訊日期臨近，律政司說已委聘另一名律師，如期處理案件的檢控工作。鄭若驊說，自香港高等法院批准David Perry到香港出庭，英國多間媒體對他作出很多不公平和偏頗的攻擊，她對此稱沒有想到，又說新委聘的律師是一名香港律師，按慣例她不會特意披露有關律師的身分。

身任香港行政會議成員的湯家驊說，英方是刻意破壞香港司法獨立和法治，英國外相藍韜文和前外相聶偉敬是向香港法庭施壓，等於向香港法庭指案件是「不道德檢控」，英國律師不會來打官司，香港法庭亦不應判被告有罪。英方此次做法可能造成寒蟬效應，令英國大律師日後對到香港打官司卻步，亦擔心國際間會刻意凝聚香港司法獨立和法治被削弱的不必要觀感，令香港要花很大工夫以事實反證。

香港建制派議員周浩鼎指藍韜文早前的評論是政治凌駕專業，干預香港刑事司法制度，做法無恥，港府有責任譴責外國政客相關行為，並向公眾解釋清楚。