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港7銀行員當內鬼 涉協助跨國犯罪集團洗黑錢8億美元

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

一個跨國犯罪集團安排16名傀儡來港，在本地主腦協助下，使用偽造的身份證明文件、虛假公司資料、營業額及銷售合同等文書，於香港銀行開設了14個公司銀行戶口，當中報稱是從事貿易業及製衣業。犯罪集團過去多年利用戶口洗錢達63億元（港幣，下同，約8.1億美元）。

香港01報導，警方商業罪案調查科更發現7名銀行職員涉案，他們涉嫌指導及修改犯罪團伙的開戶文件，協助開設公司戶口，並以每個戶口收取數千港元的酬勞。警方19日終採取行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕五男二女。此次行動亦是警方首次拘捕有份參與洗錢的本地銀行從業員。

據報導，商業罪案調查科警司葉永林交代案情指，商罪科根據分析及調查，19日清晨採取「凌霄行動」，突擊全港搜查多個住宅、秘書公司及銀行辦公室，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕5男2女，被捕人士年齡介乎30至37歲，均為現職或曾任職銀行職員，部分人任職銀行客戶經理，他們並沒有黑社會背景。

警方相信行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團，而案中涉及洗錢的金額高達63億元，有關款項來自義大利、越南、德國等地，運作約五年。葉永林指，這是警方近年破獲最大宗的洗錢案。行動中，警方搜獲大量公司文件、銀行紀錄、電子器材，並在其中一個被捕人士的公屋單位內搜出780萬元現金。行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。

商業罪案調查科總督察陸振中解釋，案件源於2017年一宗發生在英國的電郵騙案。當時警方發現一間瑞士公司所損失的200萬元美元經英國銀行，存入香港多個公司戶口。警方其後拘捕其中一個銀行戶口持有人，該名人士亦於2018年在區域法院因串謀洗黑錢罪，被判監30個月。惟商罪科未有停止調查，繼續追查幕後黑手、犯罪得益的去向等，最終發現戶口持有人原來受雇於一個跨國經濟犯罪集團，並多次收取報酬在香港開設銀行戶口，以作不法用途。

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