港增77確診 油尖旺41宗成重災區 48%源頭不明

北京當局援建的北大嶼山醫院香港感染控制中心20日竣工，設有6座病房大樓及1座醫療大樓，可提供820張負壓病床。（新華社）

香港 20日新增77例新冠肺炎確診，均為本土病例，其中41人居住於油尖旺區，20宗來自油麻地指定強制檢測 區域。同時連續3日源頭不明比例逾四成，昨高達48%；多12幢大廈納入強制檢測。20日暫有60多例一採陽性個案，其中約10例也來自油麻地。

明報報導，昨77宗確診中沒輸入個案，37宗源頭不明，累計9797宗確診及1宗疑似個案，將軍澳─藍田隧道地盤多1宗確診。昨約41宗住油尖旺，其中20宗住強檢指定區域。據衛生防護中心昨晚公布資料，至少38名患者住油麻地。昨有60多宗初步確診，約20宗在臨時檢測中心驗出。

多12幢大廈納入強檢，7幢位於油麻地強檢指定區域，其中3幢因有確診個案須強檢，包括廣東道571至573號、廣東道509至511號、寧波街27至31號；4幢因有污水樣本檢測持續呈陽性須強檢。另有1幢位於深水埗強檢指定區域。其餘4幢不在指定區域內，因出現兩宗沒關連確診而須強檢。

•油尖旺2周187宗 尼泊爾裔百例

前日兩名確診者報稱住重慶大廈，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他們住同一單位，並非住賓館；不計昨日確診，過去兩周187宗確診住油尖旺區，100人屬尼泊爾裔，24人屬印度裔。

源頭不明個案昨占整體48.1%，連續3天源頭不明比例高於四成。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，第四波疫情 已持續60、70天，社區傳播仍活躍，個案增多不是純粹因為檢測多了，而是檢測的陽性比例也高了，例如油尖旺區檢測的陽性比率有1%，急症室檢測在過去兩周的陽性比例也反彈。

•香港亞博臨時醫院竣工 提供820張負壓床

由中央政府承擔興建的亞博館臨時醫院20日竣工，移交後正式定名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中設有6座病房大樓及1座醫療大樓等設施，可提供820張負壓病床。

香港01報導，特首林鄭月娥20日到醫院主持項目竣工移交儀式，她表示，項目充分發揮了廣東與香港、深圳與香港的深厚兄弟情誼，展示了工程團隊和員工的眾志成城，共同努力。

林鄭又指，無論是物資、核酸檢測、疫苗，以至臨時醫院，都體現了中央對特區的關愛，也再次說明了中央政府永遠是特區最堅強的後盾。

據報導，臨時醫院包括6座病房大樓及1座醫療中心，設有參照一線隔離病房的標準而設計的負氣壓病房，可容納約820張病床，醫院管理局爭取在2月讓臨時醫院投入服務。港府表示，連同去年10月初完成的增建社區治療設施，中央政府為香港應對疫情共增加約1800張病床。

林鄭表示，自去年11月出現的新一波疫情，雖然現在住院的確診病人已下降至600多名，但防疫抗疫工作的挑戰仍然艱鉅，港府和醫院管理局不會掉以輕心，又指港府現正積極進行審批疫苗的工作，並籌備大規模接種計畫，務求在疫苗抵港後盡快為市民接種。