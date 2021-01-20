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香港首畫「核心區域」 70廈一律強檢

香港新聞組／香港20日電
港府19日宣布於油麻地佐敦一帶畫出核心區域，介乎北海街、廟街、寧波街及新填地街約70幢樓宇，不論大廈是否有確診個案，居民及曾於過往14日內逗留兩小時的市民，都要強制接受病毒檢測。（中通社）
港府19日宣布於油麻地佐敦一帶畫出核心區域，介乎北海街、廟街、寧波街及新填地街約70幢樓宇，不論大廈是否有確診個案，居民及曾於過往14日內逗留兩小時的市民，都要強制接受病毒檢測。（中通社）

香港油麻地疫廈強檢後疫情持續，港府進一步擴大強檢，首次引入「核心區域」全民普檢措施，在油麻地和佐敦指定區域內畫出核心區共70幢大廈，不論有否出現確診，居民均須接受強檢。另外，當局將指定檢測區做法擴至深水埗，區內有6幢大廈已出現確診者，居民須強檢。

明報報導，香港昨增56宗確診，包括55宗本土個案，當中23宗源頭不明，占整體逾四成，其中10人居住油尖旺區。中九龍幹線中段隧道地盤增一宗。香港累計9720宗確診及一宗疑似，另有逾60宗初步確診。

據報導，食衛局副局長徐德義昨日公布，在油麻地和佐敦指定區域內再畫出「核心區域」，介乎北海街、廟街兩旁、寧波街、新填地街兩旁的區域，全數約70幢大廈的居民或到訪者，不論大廈是否有確診都要強檢。

報導稱，深水埗亦會效法油麻地模式畫出指定區域，如有大廈於14天內出現一宗或以上確診，居民或到訪者便須強制檢測，暫涉6幢大廈。另有兩幢大廈的污水樣本檢測呈陽性亦須強制檢測，分別為上海街金海大廈和浩如樓。

•排除排檔商場 醫生憂會走漏

報導翻查資料指，深水埗指定檢測區一街之隔最少有德寶大廈、嘉福中心、華寶樓和海祥大廈4幢樓出現過確診，但不納入檢測區內；另兩周間最多確診者居於油尖旺，其次為九龍城和元朗，第四才是深水埗。深水埗區議員何啟明批評當局畫界準則不清，遺漏界外有確診大廈，促當局解釋清楚畫界準則。

報導指出，呼吸系統科專科醫生梁子超則說，如強檢不涵蓋區內人流多的黃金商場及北河街街市以至大廈外排檔，一旦有個案走漏，或經顧客、檔販傳播而成為病毒「輸出輸入的樞紐」。他說當局強檢應覆蓋整個檢測區而非限於區中區。

•柴灣曉峰樓13室上下全撤

報導稱，當局最新驗出柴灣峰華邨曉峰樓樓上居民染疫，原定只檢測的1313至3413室住戶亦須撤離檢疫。此外，曉峰樓再多一戶非13室的單位有人確診，大廈累計12人染疫，涉及7個單位。

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