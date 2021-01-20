港府改口 年宵花市復辦 規模縮減

香港不少市民19日前往旺角花墟購買鮮花、香珠及其他裝飾用品，現場花香四溢，熱鬧至極。（中通社）

香港新型冠狀病毒肺炎疫情 反覆，港府原先公布今年農曆新年年宵市場因應疫情將取消，引來花農激烈反對。食物及衞生局局長陳肇始昨日「跪低」，宣布恢復在15個場地舉辦年宵花市，但攤檔數目會減少一半，攤檔須遵守一系列防疫 措施。不過，亦有人擔憂此舉或打開防疫缺口，港府不應搖擺不定。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

文匯報報導，陳肇始昨日就銷售年花的新安排會見傳媒時表示，早前因考慮到疫情發展反覆，故宣布取消今年農曆年宵市場，並一直與業界探討一些可行措施，如何減低影響，「講咗取消，但都會繼續探討可行性，所以不構成轉彎（軚），除了一直探討，花農都畀咗意見，盡量從善如流，點樣做到令市民可以買到花。」

據報導，她表示，食環署會於原本舉辦年宵市場的15個地點，安排原先投得攤檔的檔主於該場所出售年花和盆栽，但攤檔數目會減少一半，檔戶可以免費使用場地，並須遵守場地規則和防疫抗疫措施，例如進入場地前要探熱、提供消毒搓手液、檔主要提供員工名單和聯絡方法、員工啟巿前需接受病毒檢測 且結果須呈陰性，食環署也會應用科技監察場地人流。

機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑補充，場地各入口會設置紅外線探測體溫，並在每個出入口點算人數，以「紅、黃、綠」三種顏色標示人流資訊，紅色為最多、黃色一般、綠色為較少，人流資訊會在場地現場和網站顯示，也歡迎市民使用安心出行應用程式。

一旦人流較多，會採取進場限制，設置等候區，區內亦會留意保持社交距離，人流有入有出，如果市民買花後離開，可以讓其他市民進入。