我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

港府改口 年宵花市復辦 規模縮減

香港新聞組／香港20日電
香港不少市民19日前往旺角花墟購買鮮花、香珠及其他裝飾用品，現場花香四溢，熱鬧至極。（中通社）
香港不少市民19日前往旺角花墟購買鮮花、香珠及其他裝飾用品，現場花香四溢，熱鬧至極。（中通社）

香港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，港府原先公布今年農曆新年年宵市場因應疫情將取消，引來花農激烈反對。食物及衞生局局長陳肇始昨日「跪低」，宣布恢復在15個場地舉辦年宵花市，但攤檔數目會減少一半，攤檔須遵守一系列防疫措施。不過，亦有人擔憂此舉或打開防疫缺口，港府不應搖擺不定。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

文匯報報導，陳肇始昨日就銷售年花的新安排會見傳媒時表示，早前因考慮到疫情發展反覆，故宣布取消今年農曆年宵市場，並一直與業界探討一些可行措施，如何減低影響，「講咗取消，但都會繼續探討可行性，所以不構成轉彎（軚），除了一直探討，花農都畀咗意見，盡量從善如流，點樣做到令市民可以買到花。」

據報導，她表示，食環署會於原本舉辦年宵市場的15個地點，安排原先投得攤檔的檔主於該場所出售年花和盆栽，但攤檔數目會減少一半，檔戶可以免費使用場地，並須遵守場地規則和防疫抗疫措施，例如進入場地前要探熱、提供消毒搓手液、檔主要提供員工名單和聯絡方法、員工啟巿前需接受病毒檢測且結果須呈陰性，食環署也會應用科技監察場地人流。

機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑補充，場地各入口會設置紅外線探測體溫，並在每個出入口點算人數，以「紅、黃、綠」三種顏色標示人流資訊，紅色為最多、黃色一般、綠色為較少，人流資訊會在場地現場和網站顯示，也歡迎市民使用安心出行應用程式。

一旦人流較多，會採取進場限制，設置等候區，區內亦會留意保持社交距離，人流有入有出，如果市民買花後離開，可以讓其他市民進入。

疫情 防疫 檢測

上一則

賺1.5萬毀一生！廣州17歲女萬賣卵 卵巢破裂二級重傷

下一則

5年77起車禍受傷 上海「碰瓷男」這回假摔栽了

延伸閱讀

蔡英文：防疫關鍵時刻 最不需要的就是謠言、猜忌

蔡英文：防疫關鍵時刻 最不需要的就是謠言、猜忌
香港首發隔離令 封4唐樓 油尖旺列強檢區

香港首發隔離令 封4唐樓 油尖旺列強檢區
助許智峯流亡 港府擬通緝丹麥議員？ 許：荒謬、貫徹戰狼外交

助許智峯流亡 港府擬通緝丹麥議員？ 許：荒謬、貫徹戰狼外交
香港預計農曆年後 開始為市民接種新冠疫苗

香港預計農曆年後 開始為市民接種新冠疫苗

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國