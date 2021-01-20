香港失業率16年新高 東瀛遊遣散所有導遊

香港旅行社東瀛遊19日宣布遣散120名日本長線團導遊，占公司雇員人數超過兩成，遣散費以員工去年1月的薪酬計算，涉款約2000萬港元，預計農曆新年前向被遣散的員工發放。（中新社）

香港 市場冰火兩重天，股市熱火朝天，就業市場冷若冰霜。香港最新失業率升至16年來的新高，逾24萬香港人失業。再有大型旅行社遣散所有導遊，香港學者預期整體失業率可能升上7%。

港府昨天公布最新就業數據，香港最新失業率再上升0.3個百分點，升至6.6%，是為16年來的新高；就業不足率則維持3.4%不變。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

此次香港失業者再增1萬5000人，令香港已有24萬5800人失業。主要行業失業率多數都上升，其中消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，已升至10.6%；餐飲服務活動業的失業率升至13.8%。

面對失業高升，港府勞工及福利局局長羅致光認定，香港第4波疫情 在去年11月後期開始爆發，勞工市場再度惡化；疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場短期內仍將顯著受壓。

就在港府公布最新失業率的同時，裁員 得風聲鶴唳的觀光業，再有大型旅行社大裁員。香港東瀛遊宣布遣散所有日本及長線導遊，約120人，年資最長的有20年，裁員後這間旅行一個導遊不剩。

此次裁員占了這間旅行社全體員工的四分之一，旅行社執行董事禤國全說，疫情去年初爆發至今，所有外遊旅行團都已停辦，令導遊收入大減，加上年關將至，希望員工能獲一筆金錢過年，因此選在本月遣散，目前未有計畫再裁員。

香港中文大學商學院高級講師李兆波認為，香港最新失業率屬意料之內。特別是香港餐飲業失業率升至13.8%，年底屬餐飲業界黃金檔期，但受限聚令及晚市禁堂食影響，對業界打擊很大，預期疫情如持續，整體失業率未來有機會升至7%。建議香港港府可針對受困行業如旅遊、餐飲業而設立保就業計畫，提供短期補助，但最重要仍然是盡快控制疫情，否則經濟不知可以忍多長時間。

•港府無意設失業援助金

香港新聞組／香港20日電

文匯報報導，勞工及福利局局長羅致光指出，疫情反覆嚴重影響香港經濟狀況及勞工市場，加上農曆新年後企業結業情況一般較多，對未來失業率也不樂觀，但港府目前無意設立失業援助金。