「大時代」重臨 北水狂掃貨 港股創1年半新高

受到「北水」（中國大陸資金）南下大手筆掃貨、單日流入港股再創歷史新高影響，香港 股市昨天價量齊揚，成交金額突破3000億元，歷來最大，恆生指數收盤大漲2.7%、779點至29642點，創一年半新高，盤中一度升近千點，逼近3萬點大關。

•經紀：散戶未狂熱 離爆煲尚遠

文匯報報導，有證券經紀表示，內地多個金融論壇，連日都圍繞著港股，大市氣氛熱熾，猶如進入另一個「大時代」。他續指，「香港股民現時其實未算很活躍，現在炒到『㷫熻熻』的只是內地資金，若連香港股民也積極入市，個市才有泡沫危機，目前大市離『爆煲』尚遠。」

•資金天天南下 今年淨流入1852億

據新浪報導，被視為估值窪地的港股市場吸引著大量資金南下布局，數據顯示，俗稱「南下資金」的港股通昨淨流入資金高達265.9億元（約34.3億美元 ），再度刷新港股通淨流入歷史新高，港股放量成交金額高達3015.8億元（約389億美元），較上一個交易日大增近800億元，南向資金無疑是炒作主力。

今年以來共12個交易日，南下資金天天淨流入都超過百億元，累計12天淨流入高達1852.9億元。雖然內地機構法人對港股普遍較為看好，但一名香港基金經理表示，港股ETF已經出現高水準溢價，這代表內地資金有些過於火熱，實際上港股沒有韭菜（意指源源不絕的散戶），散戶很少，外資又根本不跟內資玩，現在衝進去的資金基本上要充當接盤者。

這名香港基金經理認為，昨天A股與港股的資金切換並不理性，還不如留在A股，資金不要南下了，每次搞得陣勢很大，然後連韭菜可能都找不到，這是來接盤的吧。

從統計來看，恆指本益比約16.2倍，恆生國指本益比11.4倍，AH溢價指數為136，代表同一家公司在A股的股價 是港股股價的1.36倍，處於近四年以來的高位水平，顯示港股股價相對被低估。