我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

「大時代」重臨 北水狂掃貨 港股創1年半新高

香港新聞組／香港20日電

受到「北水」（中國大陸資金）南下大手筆掃貨、單日流入港股再創歷史新高影響，香港股市昨天價量齊揚，成交金額突破3000億元，歷來最大，恆生指數收盤大漲2.7%、779點至29642點，創一年半新高，盤中一度升近千點，逼近3萬點大關。

•經紀：散戶未狂熱 離爆煲尚遠

文匯報報導，有證券經紀表示，內地多個金融論壇，連日都圍繞著港股，大市氣氛熱熾，猶如進入另一個「大時代」。他續指，「香港股民現時其實未算很活躍，現在炒到『㷫熻熻』的只是內地資金，若連香港股民也積極入市，個市才有泡沫危機，目前大市離『爆煲』尚遠。」

•資金天天南下 今年淨流入1852億

據新浪報導，被視為估值窪地的港股市場吸引著大量資金南下布局，數據顯示，俗稱「南下資金」的港股通昨淨流入資金高達265.9億元（約34.3億美元），再度刷新港股通淨流入歷史新高，港股放量成交金額高達3015.8億元（約389億美元），較上一個交易日大增近800億元，南向資金無疑是炒作主力。

今年以來共12個交易日，南下資金天天淨流入都超過百億元，累計12天淨流入高達1852.9億元。雖然內地機構法人對港股普遍較為看好，但一名香港基金經理表示，港股ETF已經出現高水準溢價，這代表內地資金有些過於火熱，實際上港股沒有韭菜（意指源源不絕的散戶），散戶很少，外資又根本不跟內資玩，現在衝進去的資金基本上要充當接盤者。

這名香港基金經理認為，昨天A股與港股的資金切換並不理性，還不如留在A股，資金不要南下了，每次搞得陣勢很大，然後連韭菜可能都找不到，這是來接盤的吧。

從統計來看，恆指本益比約16.2倍，恆生國指本益比11.4倍，AH溢價指數為136，代表同一家公司在A股的股價是港股股價的1.36倍，處於近四年以來的高位水平，顯示港股股價相對被低估。

香港 股價 美元

上一則

身家650億元 她是中國最強上班族 騰訊總裁只有一半

下一則

倡就地過年 義烏派消費券、減房租

延伸閱讀

疫情嚴峻病毒變種 港拒從巴西愛爾蘭出發旅客

疫情嚴峻病毒變種 港拒從巴西愛爾蘭出發旅客
香港要求公務員簽署聲明擁護基本法 否則離職

香港要求公務員簽署聲明擁護基本法 否則離職
娶小31歲女星 「逃學威龍」61歲導演給了名分

娶小31歲女星 「逃學威龍」61歲導演給了名分
香港新增107確診 按日翻倍 近月首破百 油尖旺占41宗

香港新增107確診 按日翻倍 近月首破百 油尖旺占41宗

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國