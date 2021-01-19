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梁振英：政治協商選港特首 不違中英聯合聲明

香港新聞組／香港19日電
梁振英指出，「中英聯合聲明」及「基本法」中，清楚列明香港特別行政區行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央人民政府任命，「若下屆特首改由協商產生，都不需修改基本法及人大釋法，英國人也不能反對」。（中新社）
梁振英指出，「中英聯合聲明」及「基本法」中，清楚列明香港特別行政區行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央人民政府任命，「若下屆特首改由協商產生，都不需修改基本法及人大釋法，英國人也不能反對」。（中新社）

中國全國政協副主席、香港前行政長官（特首）梁振英接受港媒專訪聲稱，即使特首改由協商產生，這並不違反中英聯合聲明或基本法，也不需要中國全國人大釋法。

網媒香港01昨天刊登了梁振英的專訪，梁振英說，中英聯合聲明及基本法清楚列明香港特首可通過選舉或協商產生，並由北京中央政府任命。

報導引述他說，這是當時社會的共識，也是中英之間的共識，「若我們明天宣布，行政長官改由協商產生，英國人不能說我們違反中英聯合聲明，亦不需要修改基本法及人大釋法。」

他說，當時英國同意香港可透過協商產生特首，是因為知道香港的特色，「（英國）離開之後香港不會變成一個獨立國家，我們並非馬來西亞，亦非印度」。

至於在什麼情況下協商產生特首，梁振英說，他只是舉例並還原事件的原本，說明為何英國當時同意香港可以協商產生特首的背景，不想產生誤導，「我不會討論日後是否有需要、會否修改選舉方式及制度」。

據報導，他同時強調，香港的民主並非「主權性民主」，即「並非自己750萬人自己圍（圈）內的事」，形容這是紅線。

•梁振英提醒：英國有一日踢走你

此外，政局動盪觸發新一波移民潮，英國政府推出BNO「5+1」新方案，月底正式接受申請，政界盛傳北京將出手反制，不再視BNO為旅遊證件，甚至取消相關人士投票權。梁振英早前提出，取消持BNO到英國定居以取得英國國籍的人的中國國籍，並DQ香港永久性居民身分，他表示，若港人決定離開，就不應保留香港身份證，呼籲港人勿「一腳踏兩船」。他指新BNO方案違反中英聯合聲明備忘錄，批評英國人無恥、心存不軌，在國籍問題上反反覆覆，提醒港人，英國日後隨時可改變政策，剔除國民身分或權利。

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