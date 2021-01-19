2021米其林必比登推介 港63餐廳、澳門7店入榜

西環的「阿元來了」新入選。（取材自「阿元來了」臉書）

「香港澳門 米其林指南」（港澳稱「米其林」）今年完整名單預計於1月27日公布，米其林18日率先公布今年「必比登推介」名單，香港有63間餐廳上榜，其中7間餐廳新入選；澳門7間餐廳入選。

香港01報導，「必比登推介」中香港入選的新餐廳包括兩間提供源自廣東順德廣式美食的店家、三間麵店、以及兩間分別來自泰國以及台灣 的餐廳，即位於天后的「八寶清湯腩」、旺角的「好旺角粥麵專家」、太子的「頤東」、北角的「鳳城酒家」、沙田「好湯好麵」、西環的「阿元來了」，以及上環的「泰館」。

米其林指，「頤東」所在地原是旺角鳳城酒家，在前主廚兼老闆退休後，由原來團隊的成員之一接手，在去年改名重開。而菜單和過去差異不大，經典順德佳餚包括蝦多士、炸子雞等。米其林推介「八寶清湯腩」中的招牌菜色清湯腩，指湯底以8種食材混合、每天花上十數小時熬製。其餘上榜餐廳包括旺角「泉章居」、新港中心及銅鑼灣「鼎泰豐」 、中環「星記」、北角及大角咀「添好運」，及中環「吃什麼」等。

•澳門新濠「鼎泰豐」入選

澳門入選7間餐廳包括「陳勝記」、「祥記」、新濠天地「鼎泰豐」、旅遊學院教學餐廳、「六記粥麵」、筷子基的「老記」及「O Castiço」。