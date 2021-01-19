香港新增107確診 按日翻倍 近月首破百 油尖旺占41宗

香港18日新增107宗新冠肺炎確診個案，油尖旺是重災區，圖為油麻地上海街。（中通社）

香港 新冠肺炎疫情 急速反彈，昨日新增107宗確診個案，按日升近一倍，是自上月19日以來再次錄得單日確診破百，更是連續第4天上升。在102宗本土個案中，油尖旺區占41宗，高達4成；而多達42宗屬無源頭個案，其中20宗就來自油尖旺區，佐敦「強制檢測 小區」再多7幢大廈須強檢。

大公報報導，油尖旺區成為播疫黑點，專家警告，若不盡快截斷傳播，染疫「小區」勢將蔓延全港，港府應加大強檢力度，強制要求油麻地一帶非疫廈居民及商戶亦要接受檢測，並盡快啟動第二輪強制檢測，切斷社區傳播鏈。

•強檢小區有隱形傳播

香港昨日新增確診數字按日翻倍，有55宗是在臨時檢測中心找出，28宗來自油麻地檢測中心或流動站。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近兩周共有661宗本土個案，油麻地占約160宗，「強檢小區」占約120宗，當中近四分一是南亞裔人，主要是尼泊爾人和印度人，顯示社區有隱形傳播和爆發。

另據文匯報報導，油尖旺區3大防疫漏洞。一、居民除罩遊街：露天街市遍布污水，外賣包裝隨意堆放在路邊。不時有居民除罩遊街，部分南亞餐廳違規提供晚市堂食。二、流動戶難追查：區內有許多流動人口，若病毒擴散，難以追查行蹤。另外，該區有許多高齡公共屋邨，「三無」大廈林立，喉管乏人管理。三、住戶懶理強檢：區內首批強檢大廈18日最後檢測限期，估計仍有三、四成強檢對象未接受採樣。部分因宣傳不足不知情，但也有部分居民嫌煩拒檢。

•曉峰樓上傳下 撤離住戶

據報導，早前已被納入強檢大廈名單的柴灣峰華邨曉峰樓，昨日再多兩單位有住戶確診，累計5個單位共11住戶感染，當中3個單位都是13室，懷疑有垂直傳播。港大微生物學系講座教授袁國勇昨到場巡察，發現確診個案單位的座廁曾被改動，相信大廈出現由上而下的傳播。特區港府隨即宣布，撤離該大廈12樓以下的13室所有居民。

衛生防護中心發現，新增個案約一半屬工作間或家庭聚會，有1個家庭聚會更同時致使8人染疫。另外，1名曾為確診者插喉的北區醫院深切治療部內科醫生初步確診，據了解，他亦曾去過婚宴，其間有戴口罩。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，疫情已滲入角落，撞上農曆新年將至，建議市民忍一忍避免家庭聚會。