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強檢不禁足 港小區累計99確診 初確飆升逾80宗 冬至以來新高

香港新聞組／香港18日電
香港疫情反覆， 部分市民出現抗疫疲勞。17日氣溫回升，商場內人頭攢動。（中新社）
香港疫情反覆， 部分市民出現抗疫疲勞。17日氣溫回升，商場內人頭攢動。（中新社）

香港新冠肺炎疫情反彈，昨日新增55宗確診個案，9宗來自佐敦、油麻地「強制檢測小區」，小區累計99宗確診個案。初步確診飆升至80多宗，創冬至以來新高，大部分在油麻地臨時檢測中心發現，相信不少是當區居民，反映「小區強檢」措施奏效，有利及早發現患者，截斷社區傳播鏈。醫學專家認為，「小區強檢」措施應參考內地模式，同時配合禁足令，而且要進行多次檢測，達到全民強制檢測效果。

•初步確診多是油麻地居民

大公報報導，香港昨日錄得的51宗本土確診個案中，16宗源頭不明，另有80多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診個案大部分來自油麻地檢測中心，相信很大機會屬於佐敦、油麻地小區強檢範圍內的居民，形容「搵到多個案，都係預期之內，數字係多咗啲，希望當區居民多做檢測，睇下可以點截斷傳播鏈。」

初步確診個案包括明愛醫院紓緩病房一名護士，她住在強檢小區內的強檢大廈，15日公布小區強檢措施當日有上班，翌日接受檢測，張竹君估計該護士是社區感染。明愛醫院稱，曾與該護士用膳及交談的一名護士、一名健康服務助理須隔離檢疫，無病人被列為密切接觸者。

確診患者中，三人是「強檢小區」內的食環署公廁外判清潔工人，工作地點包括炮台街、油麻地街市、上海街及佐敦道，暫未確定感染源頭及傳播途徑。中九龍幹線群組新增四名確診患者，都是「強檢小區」居民，分別居住油麻地金勳大廈及廣基大廈。將軍澳藍田隧道地盤（第二群組）新增四名確診患者，其中三人住在「強檢小區」附近的廟街1號、佐敦文輝樓。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌前日表示，內地一有小區爆發，立即發出禁足令，在小區做檢測，他認為香港的小區檢測若配合禁足令，效果會更好。

張竹君稱，油麻地小區由上月底至今已累計約99宗確診，被問到小區檢測應否配合禁足令，她說要視乎香港實際情況，並稱「如果要禁足令，可能檢測一次都未必夠。」

檢測 香港 疫情

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