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2港人闖靖國神社抗議 日最高院維持原判

香港新聞組／香港18日電
保釣行動委員會成員郭紹傑，在東京靖國神社外焚燒日本二戰甲級戰犯東條英機的道具神主牌（網路截圖）
保釣行動委員會成員郭紹傑，在東京靖國神社外焚燒日本二戰甲級戰犯東條英機的道具神主牌（網路截圖）

2018年在日本靖國神社外燃燒紙紮神主牌，被日本檢控的57歲香港工黨前執委郭紹傑及28歲社民連成員嚴敏華，早前向日本最高法院申請上訴，日本共同社17日報導最高法院15日開庭審理，結果駁回二人上訴，維持一審和二審的有罪緩刑判決結果。

立場新聞報導，兩人在2018年12月12日闖入神社內被稱作「外苑」的用地內，郭紹傑展開用寫著不忘南京大屠殺內容的橫幅，燃燒類似牌位的物品；嚴敏華則用智能手機拍攝。

據報導，兩人的辯護律師稱他們有進入神社有正當理由、主張兩人無罪。但東京地方法院一審判決指，「管理權者禁止參拜以外目的進入，不能允許」，判處郭紹傑有期徒刑8個月、緩刑3年；判處嚴敏華有期徒刑6個月、緩刑3年。東京高等法院二審亦駁回二人上訴。最高法院第二小法庭法官菅野博之在15日開庭審理，最終亦駁回二人上訴。

另據環球網報導，2018年12月12日，包括NHK、共同社在內的日本媒體發布消息稱，當天上午，有中國公民在日本靖國神社門前燃燒「報紙」。當時現場畫面顯示，該中國男子火燒象徵戰犯東條英機的紙製「牌位」，手持「勿忘南京大屠殺」標語大喊「打倒軍國主義、勿忘南京大屠殺、日本政府必須道歉。

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