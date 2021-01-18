港財爺：失業率恐破7% 衝16年高點 春節後或爆關廠、裁員潮

財政司司長陳茂波17日指出，即將公布的失業率勢將升破近16年的高位，農曆新年過後恐會出現較多結業和裁員。圖為街頭降價促銷的店鋪。（中通社資料照片）

香港 去年全年及第4季經濟主要指標發布前夕，香港財政司司長陳茂波昨日預警，「最新失業率勢將升破近16年以來新高」。相較10月、11月的失業率分別為6.4%、6.3%，外界憂心失業率恐突破7%大關。

除了失業率攀16年新高，陳茂波指出，業界反映，春節後或會出現較多的關廠和裁員 ，情況令人擔憂，香港在第4波疫情 衝擊下，經濟恐再陷低谷。

陳茂波是在香港政府網站發表「疫情下的經濟民生」指出，香港經濟好不容易在去年第3季出現扭轉萎縮趨勢，但第4波疫情衝擊下， 目前經濟仍非常嚴峻。

他指出表示，去年12月香港採購經理人指數（PMI）重回收縮區間，中小企營商氣氛轉趨悲觀。在第4波疫情衝擊下，他預警，即將公布的失業率（去年10至12月）勢將升破近16年新高，勞工市場正處加壓狀態。

陳茂波指出，更令人憂慮的是，傳統農曆年原是零售、餐飲業最旺時候，現卻因疫情而嚴重受困。

陳茂波指出，香港爆發第4波疫情以來，「限聚令」實施1個多月，對經濟民生產生沉重壓力，尤其疫情持續近1年，企業早已咬緊牙關，儘管港府先後推出超過港幣3000億港元（約387億美元）紓困，但只是杯水車薪。

據香港最新發布統計，去年全年香港破產申請件數約8700宗，較上年增加6.6%；其中，提交強制清盤約450宗，年增7.2%。陳茂波透露，不少業界反映，春節後恐掀裁員潮、關店潮。