我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

港財爺：失業率恐破7% 衝16年高點 春節後或爆關廠、裁員潮

記者戴瑞芬／香港18日電
財政司司長陳茂波17日指出，即將公布的失業率勢將升破近16年的高位，農曆新年過後恐會出現較多結業和裁員。圖為街頭降價促銷的店鋪。（中通社資料照片）
財政司司長陳茂波17日指出，即將公布的失業率勢將升破近16年的高位，農曆新年過後恐會出現較多結業和裁員。圖為街頭降價促銷的店鋪。（中通社資料照片）

香港去年全年及第4季經濟主要指標發布前夕，香港財政司司長陳茂波昨日預警，「最新失業率勢將升破近16年以來新高」。相較10月、11月的失業率分別為6.4%、6.3%，外界憂心失業率恐突破7%大關。

除了失業率攀16年新高，陳茂波指出，業界反映，春節後或會出現較多的關廠和裁員，情況令人擔憂，香港在第4波疫情衝擊下，經濟恐再陷低谷。

陳茂波是在香港政府網站發表「疫情下的經濟民生」指出，香港經濟好不容易在去年第3季出現扭轉萎縮趨勢，但第4波疫情衝擊下， 目前經濟仍非常嚴峻。

他指出表示，去年12月香港採購經理人指數（PMI）重回收縮區間，中小企營商氣氛轉趨悲觀。在第4波疫情衝擊下，他預警，即將公布的失業率（去年10至12月）勢將升破近16年新高，勞工市場正處加壓狀態。

陳茂波指出，更令人憂慮的是，傳統農曆年原是零售、餐飲業最旺時候，現卻因疫情而嚴重受困。

陳茂波指出，香港爆發第4波疫情以來，「限聚令」實施1個多月，對經濟民生產生沉重壓力，尤其疫情持續近1年，企業早已咬緊牙關，儘管港府先後推出超過港幣3000億港元（約387億美元）紓困，但只是杯水車薪。

據香港最新發布統計，去年全年香港破產申請件數約8700宗，較上年增加6.6%；其中，提交強制清盤約450宗，年增7.2%。陳茂波透露，不少業界反映，春節後恐掀裁員潮、關店潮。

香港財政司司長陳茂波17日指出，香港第四波疫情仍然反覆，本地勞工市場正處加壓狀態...
香港財政司司長陳茂波17日指出，香港第四波疫情仍然反覆，本地勞工市場正處加壓狀態，即將公布的去年10月至12月失業率勢將升破16年來高位。（中新社）

香港 疫情 裁員

上一則

強檢不禁足 港小區累計99確診 初確飆升逾80宗 冬至以來新高

下一則

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿

延伸閱讀

香港受疫情衝擊 港府預告失業率將創新高

香港受疫情衝擊 港府預告失業率將創新高
前年逃台 港通緝2縱火燒人者

前年逃台 港通緝2縱火燒人者
美再制裁6中港官員 港府極度憤怒 支持北京反制

美再制裁6中港官員 港府極度憤怒 支持北京反制
回應遭美制裁 港警回批企圖政治施壓干預執法

回應遭美制裁 港警回批企圖政治施壓干預執法

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒