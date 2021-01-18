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香港海洋公園「重生」 傳免費入場 機動遊戲收費

香港新聞組／香港18日電
香港海洋公園部分園區將免費開放，引入商戶進駐，機動遊戲則逐一收費。（中通社資料照片）
香港海洋公園部分園區將免費開放，引入商戶進駐，機動遊戲則逐一收費。（中通社資料照片）

港府即將公布海洋公園改革方案，有消息指，海園部分園區將免費開放，引入商戶進駐，機動遊戲則逐一收費。

香港電台報導，消息透露，新方案將部分園區免費開放，並引入商戶到園區經營，希望刺激海洋公園的人流及消費，而機動遊戲由於維修成本高昂，則維持收費。

另據香港01報導，海洋公園去年獲港府撥款54億元（港幣，下同，約6.96億美元）「吊鹽水」，以償還貸款及營運一年，惟須重新審視其定位並制定初步計畫，特首林鄭月娥在去年底的「施政報告」提出「躍動港島南」計畫，研究海洋公園「重生方案」。

據報導，港府將於18日交代海洋公園未來發展具體方案。消息人士透露，其中一大亮點將為摒棄現有的固定入場收費模式，改為山下的「海濱樂園」免費入場；山上的「高峰樂園」則設最低消費，且機動遊戲將改為逐一收費。

海洋公園現時設定額入場收費，成人票價為498元（約64.2美元）。消息人士指，為針對不同年齡層及顧客群組，未來將引入更彈性的收費模式，當中以山下及山上園區畫分。

山下的海濱樂園傾向以低廉價格或免費模式，讓市民入場參觀，且會改為「消閒、餐飲及娛樂」的體驗，除保留現時該範圍所設的水族館、熊貓館等多個展館，其餘場地將以招標形式邀請商戶進駐園區。同時，為減省成本，所有場地的裝修及工程建築費用，將由中標者自行承擔。

山上的「高峰樂園」方面，每個機動遊戲將改為「逐一收費」，設最低消費金額。實際操作上，屆時海洋列車將設閘門，並考慮以二維碼或手帶模式識別山上園區的旅客。

消息人士解釋，收費模式更改後，料市民的入園次數將增加，且邀第三方營運者進駐園區經營，公園亦可抽取固定百分比營業額，增加收入。至於實施時間表，倘計畫獲得支持，並獲立法會通過審批，預料最快三年後實行。

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