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港鐵車廂赫見裸男猥褻 重案組調查

香港新聞組／香港17日電
網上流傳影片，兩名赤裸男子在港鐵列車上有猥褻行為，警方重案組接查。（網上影片截圖）
網上流傳影片，兩名赤裸男子在港鐵列車上有猥褻行為，警方重案組接查。（網上影片截圖）

網上昨日流傳兩條在港鐵車廂猥褻行為短片，其中一片中見兩名全身赤裸男子在車廂內「激戰」，疑似性交、自瀆，兩男樣子用特效遮上。另一短片顯示一名男子在乘客面前自瀆，迅即引來網民熱議，驚呼「好誇張、睇完要洗眼」。警方接獲港鐵職員報案，重案組正展開調查。

大公報報導，其中一段全長45秒的短片中，見有兩名全身赤裸男子站在懷疑是港鐵車廂內性交，「激戰」一輪後，兩人分開後各自做出自瀆動作。旁邊的座位上，有相信屬於他們的衣物。短片內兩人臉部被特效遮掩，未能清楚看見容貌，而鏡頭所擺放位置是在對面座位，片中未見有其他人。

有眼利的網民看過該條短片，見列車車窗外景色是黑夜，並傳有行車聲，沿途有光管燈閃過，估計列車當時行經管道內，兩名裸男當時身處港鐵東涌線列車車廂中。

另一條片則約長30秒，片中一名全裸男子坐在港鐵車廂座位中，疑似自拍自瀆過程，片中見遠處有其他乘客正在乘車。影片傳出後引起網民熱烈討論，驚呼「離譜、誇張、睇完要洗眼」。上載短片的推特帳戶事後已關閉。

另據明報報導，警方經初步調查，相信有關片段於2017至2019年間拍攝，並於12日被人上傳網上，有關發布者亦涉嫌干犯發布淫褻物品罪。案件交由葵青警區重案組第二隊跟進。

港鐵回應稱，不清楚影片來源和拍攝時間，車站並沒有相關事件的紀錄，亦沒有收到乘客求助；港鐵留意到該影片後，車務控制中心已報警，有需要時會配合警方調查。

網上流傳影片，兩名赤裸男子在港鐵列車上有猥褻行為，警方重案組接查。（網上影片截圖...
網上流傳影片，兩名赤裸男子在港鐵列車上有猥褻行為，警方重案組接查。（網上影片截圖）

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