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香港油麻地小區續爆疫 強檢千人 2300人自願檢測

香港新聞組／香港17日電
香港柴灣峰華邨曉峰樓的居民16日排隊前往流動採樣站參加新冠病毒檢測。峰華邨曉峰樓近期發現多宗新冠肺炎病例，特區政府15日將其納入強制檢測公告，該樓居民需要接受強制檢測。（中新社）
香港柴灣峰華邨曉峰樓的居民16日排隊前往流動採樣站參加新冠病毒檢測。峰華邨曉峰樓近期發現多宗新冠肺炎病例，特區政府15日將其納入強制檢測公告，該樓居民需要接受強制檢測。（中新社）

香港昨天新增50宗確診個案，包括1宗輸入個案及49宗本土感染，其中15宗源頭不明，另有30多宗初步陽性個案。

•增50確診 15宗源頭不明

明報報導，油麻地強制檢測小區多兩廈出現新型冠狀病毒確診，全幢居民需強制檢測，當中廣基大廈個案涉九龍幹線中段隧道地盤群組，新填地街23至25號則有地盤工確診，暫累計22幢大廈的居民須強制檢測。另外，衛生署昨晚公布小區再有4幢樓添確診，料將納入強制檢測。此外，據衛生署昨晚在網上更新的確診大廈名單，油麻地強制檢測小區內的金威廣場、新填地街45A號、統一大廈B座和吳松街金寶大廈出現確診，料將納入強制檢測。

據報導，民政事務總署昨在油麻地登記了逾440戶，並為逾1100名須強檢的居民檢測，另有逾2300人自願檢測。

報導稱，昨日15宗本土源頭不明個案中，5宗屬強制檢測小區，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指當中有售貨員、無業者、家庭主婦、外傭等，多南亞、尼泊爾裔人。她說這病毒的傳染性愈來愈快，本身是較緊密的接觸者感染，現時接觸較少的都有傳播，暫難分析原因，可能因此區人口較稠密、確診者家人較多，街坊亦聚在一起飲酒吸煙致傳播快。

•疫廈糞水倒灌 住戶憂播毒

報導指出，早前有3戶09室居民感染新型冠狀病毒的葵涌石蔭邨仁石樓再多兩戶有人確診，當中一戶屬09室，另一戶是與09室共用天井的08室。有醫生估計新的單位與早前確診單位層數相隔甚遠，由共用設施感染的可能大於天井傳播。

正當該廈有5戶爆發可經糞便傳播的病毒，昨日有3個與爆疫單位坐向不同的低層單位發生糞水倒灌入屋，被波及的居民形容「好恐怖」，本來強制檢測已呈陰性，擔心糞渠水倒灌會傳播病毒，會考慮再做第二次檢測。

香港油麻地新填地街20至26號近兩周已發現30多宗確診病例，衛生署15日深夜發出...
香港油麻地新填地街20至26號近兩周已發現30多宗確診病例，衛生署15日深夜發出隔離令，出入口已拉起封鎖線，警察在門口執勤。（中新社）
近期油麻地及佐敦一帶短時間內出現多宗新冠肺炎確診病例，市民16日在油麻地社區檢測...
近期油麻地及佐敦一帶短時間內出現多宗新冠肺炎確診病例，市民16日在油麻地社區檢測中心排隊準備參加新冠病毒檢測。（中新社）
香港油麻地新填地街20至26號近兩周已發現30多宗確診病例，衛生署15日深夜發出...
香港油麻地新填地街20至26號近兩周已發現30多宗確診病例，衛生署15日深夜發出隔離令。（中新社）

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