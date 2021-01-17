美再制裁6中港官員 港府極度憤怒 支持北京反制

香港示意圖。圖／shutterstock

香港警察 對民主派人士大搜捕行動後，美國 再次宣布制裁中港官員名單，其中最高級別者是中共中央統戰部長尤權。美國國務卿說會繼續動用所有可行工具追究責任，香港政府說極度憤怒，支持北京反制。

香港警方大規模拘捕逾50名民主派人士後，美國宣布再向6名中港官員實施制裁。這是美國政府在港區國安法面世後，宣布的第3批制裁名單。去年8月，美國對香港特首、大陸港澳辦主任、駐香港中聯辦主任等11名中港官員實施制裁；去年11月，美國再制裁1名港澳辦副主任和3名中港國安官員。

港府發言人說，對美國實施所謂制裁表示極度憤怒，指美國行徑荒唐和卑劣無恥，又說近日美國國會大樓發生的事件後，香港及國際社會都看到美國的行徑暴露其雙重標準及虛偽。

港府發言人稱，香港特首林鄭月娥代表各個因推行國安法而被美國國務院自去年以來針對的高官表示，美方的行徑是完全不合法和違反國際法律原則，一定不會得逞。她和同事依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，是光榮的使命，無懼任何威嚇，港府會全面支持北京採取任何合適的反制措施。

香港警察公共關係科代表被制裁者說，美國政府漠視法治，企圖用政治施壓手段嚴重干預警隊的執法工作，變相鼓吹違法行為，打擊香港的司法獨立和自治。

被制裁的中國港區全國人大常委譚耀宗稱，沒有資產在美國，他為香港大局及繁榮穩定做事，即使制裁措施帶來一些不便，都沒有大不了。