我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

美再制裁6中港官員 港府極度憤怒 支持北京反制

香港特派員李春／香港17日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港警察對民主派人士大搜捕行動後，美國再次宣布制裁中港官員名單，其中最高級別者是中共中央統戰部長尤權。美國國務卿說會繼續動用所有可行工具追究責任，香港政府說極度憤怒，支持北京反制。

香港警方大規模拘捕逾50名民主派人士後，美國宣布再向6名中港官員實施制裁。這是美國政府在港區國安法面世後，宣布的第3批制裁名單。去年8月，美國對香港特首、大陸港澳辦主任、駐香港中聯辦主任等11名中港官員實施制裁；去年11月，美國再制裁1名港澳辦副主任和3名中港國安官員。

港府發言人說，對美國實施所謂制裁表示極度憤怒，指美國行徑荒唐和卑劣無恥，又說近日美國國會大樓發生的事件後，香港及國際社會都看到美國的行徑暴露其雙重標準及虛偽。

港府發言人稱，香港特首林鄭月娥代表各個因推行國安法而被美國國務院自去年以來針對的高官表示，美方的行徑是完全不合法和違反國際法律原則，一定不會得逞。她和同事依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，是光榮的使命，無懼任何威嚇，港府會全面支持北京採取任何合適的反制措施。

香港警察公共關係科代表被制裁者說，美國政府漠視法治，企圖用政治施壓手段嚴重干預警隊的執法工作，變相鼓吹違法行為，打擊香港的司法獨立和自治。

被制裁的中國港區全國人大常委譚耀宗稱，沒有資產在美國，他為香港大局及繁榮穩定做事，即使制裁措施帶來一些不便，都沒有大不了。

美國 香港 警察

上一則

香港油麻地小區續爆疫 強檢千人 2300人自願檢測

下一則

拜登將上任 港媒：中美關係改善跡象 已紛紛顯現

延伸閱讀

遭美制裁 全國人大常委：有些不方便 但沒有大不了

遭美制裁 全國人大常委：有些不方便 但沒有大不了
香港佐敦社區爆發新冠肺炎疫情 涉及數千人

香港佐敦社區爆發新冠肺炎疫情 涉及數千人
回應遭美制裁 港警回批企圖政治施壓干預執法

回應遭美制裁 港警回批企圖政治施壓干預執法
禁危國安 港府命公務員4周內簽妥「效忠書」

禁危國安 港府命公務員4周內簽妥「效忠書」

熱門新聞

14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始