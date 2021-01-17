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前年逃台 港通緝2縱火燒人者

記者呂佳蓉／香港17日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

2019年反送中運動期間，香港馬鞍山地鐵站發生黑衣示威者縱火燒傷一名反對民眾。香港商業罪案調查科署理警司吳基駿表示，涉及縱火燒人的黑衣示威者有兩人，分別在當年11月及12月潛逃台灣，現已通緝兩名主嫌。

前年底香港反送中運動爆發多區衝突，當年11月11日中午，黑衣示威者在馬鞍山地鐵站破壞港鐵設施，被途經的一名反對示威民眾阻止，雙方發生衝突。受害者被黑衣示威者追罵，其中一名示威者向受害者潑灑液體並點火燃燒，導致受害者全身四成面積燒傷。

該案發生至今，港警鎖定兩名分別為17歲及25歲的涉案男子，但兩嫌已在犯案同年11月與12月間潛逃台灣，現遭港警通緝。

港警調查發現，兩人離開香港的機票是由另外兩名男子購買，近期已以涉嫌「協助逃犯」拘捕兩人。這兩人分別是60歲的姚男與39歲的廖男，他們與逃亡的嫌犯沒有親戚關係，兩人已獲保釋候查。吳基駿表示，若鼓勵或協助犯罪潛逃，恐將觸犯「協助逃犯」罪，一經定罪可判十年。

對是否會將潛逃台灣的涉案嫌犯送回香港，台灣陸委會昨表示，對媒體報導的案件及外界揣測港府可能作法，陸委會沒有任何評論。

香港 台灣 地鐵站

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