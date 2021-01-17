反送中5港青自台抵美尋政庇 美組織促華府擴大避難渠道

媒體報導，香港5名「反送中」民主抗爭者去年從香港逃到台灣，已抵達美國尋求庇護。圖為去年6月香港示威者上街表達意見。（路透資料照片）

2019年香港 反修例期間在美國 成立的組織「香港民主委員會」（Hong Kong Democracy Council, HKDC）透露，香港一群民主抗爭者本周抵達美國，尋求庇護。港媒「眾新聞」報導，這群人是去年台灣 海巡署在東沙群島截獲的5名香港示威者。

HKDC總監朱牧民16日在官方網站發出新聞稿指出，HKDC本周迎接了一群年輕的香港抗爭者，他們在經歷了艱苦而危險的尋求自由之旅後到達美國。

新聞稿表示，這些抗爭者都在30歲以下，參加了香港仍在進行的民主抗爭活動，面臨與抗爭活動有關的逮捕和指控，並於去年7月乘船逃離香港。HKDC會協助他們在美尋求庇護和展開新生活。這些人應該是前年香港「反送中」運動的支持者。

HKDC促請美國繼續制裁負責香港大規模逮捕和鎮壓行動的人，採取大膽行動，歡迎所有逃離政治逼害的抗爭者及其直系親屬。他亦要求美國會立即重新制定相關法案，加強和擴大港人在美國找避難所的渠道。

HKDC自稱是華府無黨派的非營利組織，致力於維護香港的基本自由、法治及自治。朱牧民是香港「佔領中環」發起人牧師朱耀明的兒子，在港出生，「六四」事件後移民美國。

明報引述法新社報導，這批人據報是去年從香港逃到台灣的5名示威者。另據眾新聞指出，5名香港示威者已獲美國當局以重大公眾利益，批出入境許可，暫時獲准在當地逗留。

台灣中國時報去年8月報導，港區國安法實施後，7月中下旬5名香港示威者乘船欲偷渡到台灣，因中途燃油耗盡漂流，被海巡署查獲，在高雄被扣留。報導引述知情者稱，該5人包括被控暴動、襲警等4罪的24歲吳仲謙，及2019年曾闖入立法會的21歲學生文家健。偷渡事件令台灣政府感到棘手，若收留形同「政治庇護」，可能落入港區國安法的口實，但若遣返又有違當局「撐香港」立場，因此下達「封口令」。台灣陸委會16日回覆查詢表示，針對外界傳聞的個案，沒有任何評論。