香港取消新春煙花 去年訪港客跌逾9成

去年訪港旅客跌93.6%，疫情後旅客跌至近乎零。(中新社)

繼農曆年宵市場及大埔林村許願節取消後，原定2月舉行的農曆新年煙花匯演及元宵綵燈會也喊卡。餐飲業界估計，單日生意額將掉四分之三，年飯預訂減八成，估計農曆年間整體生意大跌八成。

明報報導，香港 餐飲聯業協會會長黃家和稱，市民以往會預訂維港兩岸的餐廳觀賞煙花，單日生意額可達約4億元(港幣，下同，約5000萬美元 )，但料今年大概僅剩約1億元。他說逾3000間食肆正掙扎求存，若政府不及時支援，恐3月會出現大型倒閉潮。

據報導，珊瑚海船務董事長鄭靜華稱，以往會出租船供人客包船賞煙花，取消煙花只影響單日生意，影響不算大，反而港府自上月起禁止包船出海，導致公司船隻只能停泊在避風塘，單月成本連維修耗費約30萬元，加上另外兩條渡輪線的生意額挫五成，整體生意額大跌七成半，現時是做「蝕本」生意。

報導還說，旅遊發展局公布2020年初步訪港旅客數字為約357萬人次，按年大跌93.6%，自去年3月中起禁海外旅客訪港及實施嚴格檢疫措施，旅客主要是赴港探親或有其他必要原因，真正旅客已跌至近乎零；而上月訪港旅客僅4867人次，按年跌99.8%。