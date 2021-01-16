我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

香港取消新春煙花 去年訪港客跌逾9成

香港新聞組╱香港16日電
去年訪港旅客跌93.6%，疫情後旅客跌至近乎零。(中新社)
去年訪港旅客跌93.6%，疫情後旅客跌至近乎零。(中新社)

繼農曆年宵市場及大埔林村許願節取消後，原定2月舉行的農曆新年煙花匯演及元宵綵燈會也喊卡。餐飲業界估計，單日生意額將掉四分之三，年飯預訂減八成，估計農曆年間整體生意大跌八成。

明報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，市民以往會預訂維港兩岸的餐廳觀賞煙花，單日生意額可達約4億元(港幣，下同，約5000萬美元)，但料今年大概僅剩約1億元。他說逾3000間食肆正掙扎求存，若政府不及時支援，恐3月會出現大型倒閉潮。

據報導，珊瑚海船務董事長鄭靜華稱，以往會出租船供人客包船賞煙花，取消煙花只影響單日生意，影響不算大，反而港府自上月起禁止包船出海，導致公司船隻只能停泊在避風塘，單月成本連維修耗費約30萬元，加上另外兩條渡輪線的生意額挫五成，整體生意額大跌七成半，現時是做「蝕本」生意。

報導還說，旅遊發展局公布2020年初步訪港旅客數字為約357萬人次，按年大跌93.6%，自去年3月中起禁海外旅客訪港及實施嚴格檢疫措施，旅客主要是赴港探親或有其他必要原因，真正旅客已跌至近乎零；而上月訪港旅客僅4867人次，按年跌99.8%。

美元 香港

上一則

川普對中「最後一擊」小米進黑名單 分析：與華為不同

下一則

防缺電 中上月煤炭進口量暴增234.8%

延伸閱讀

卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員

卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員
反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍
娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬
香港編年史網站被封 業者：按國安法要求

香港編年史網站被封 業者：按國安法要求

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎