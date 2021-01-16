香港首發隔離令 封4唐樓 油尖旺列強檢區

香港特區政府15日向油麻地新填地街發出隔離令。(中新社)

香港 昨日新增38宗個案，本地個案占35宗，包括14宗不明源頭個案，初步確診個案持續回升至40多宗；港府昨晚更「封樓」，對新填地街4幢唐樓發出隔離令，是疫情 爆發以來首次發出地區隔離令。

大公報報導，舊樓劏房林立的佐敦、油麻地近日持續爆疫，食衛局長陳肇始昨日宣布，為盡快切斷傳播鏈，畫出「小區強制檢測 」，在4條街包括彌敦道、甘肅街、渡船街、佐敦道的範圍內，任何大廈有1宗確診，便須整幢強制檢測，首批涉及20多幢大廈，受強檢影響人士須於今日起3日內檢測，希望盡快「小區清零」。然而「小區強檢」有三大挑戰，包括言語障礙、檢測能力、易有漏網之魚。

佐敦、油麻地等鬧區因此頓變「死城」，區外人士不敢進入，新填地街一帶頓變得冷清清，商戶生意插水式下跌七成，檔販叫苦連天；而新填地街出現多宗確診後，寧波街、上海街、北海街、吳松街一帶店面幾乎都沒有客人。

資料顯示，佐敦、油麻地一帶過去14日錄得100宗確診，單是「小區強檢」範圍已有70多宗。陳肇始表示，當區舊樓多，居住環境擠迫，社區感染風險高，所以決定進行「小區檢測」，除了早前已納入強檢的大廈，過去14日有確診的大廈均須強檢。

對於港府首次採用「小區強檢」措施，社區人士和街坊認為有挑戰。前立法會議員陳凱欣稱，區內少數族裔居民多以尼泊爾語、烏都語溝通，不善英語也不懂中文，長者很多足不出戶，擔心資訊傳遞有困難。