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港人憂新冠疫苗安全 官：不會強迫接種

香港新聞組／香港15日電
調查顯示，香港人對新冠疫苗的接受程度不高。（新華社）
調查顯示，香港人對新冠疫苗的接受程度不高。（新華社）

有調查顯示，市民對疫苗的接受程度不高。疫苗接種計畫專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢表示，理解市民的憂慮和疑問，他強調，政府不會迫市民接種疫苗，但應該盡力解釋風險和好處，讓市民有足夠資訊作決定。

香港電台報導，梁栢賢表示，接種疫苗相信可帶來的好處，舉例指，如果海外留學生返港前，已在當地接種疫苗，又有陰性檢測結果，回港後是否可以毋須隔離檢疫。如果市民或可以完成接種疫苗的針卡，配合陰性檢測證明，方便出外旅遊。如果在工作地點有人確診，一些原本應屬緊密接觸者的人士如果已接種疫苗，又有陰性檢測結果，或許只需接受醫學觀察，而不用隔離檢疫。這些都是值得市民考慮的地方。

他強調，如果社會上大多數人接種疫苗，染病的人數減少，亦可減輕對醫療系統造成負荷，屆時原本的醫療服務基本可以恢復。

據報導，梁栢賢表示，當局正物色在全港各區設立18至20間社區接種中心，期望最快在農曆年後可以展開新型冠狀病毒疫苗接種計畫。

梁栢賢表示，已找到部分接種中心的選址，但強調要符合一定條件，包括人流要夠多，地點方便市民，中心內可以放置醫療設備，亦要有藥物儲備，應付突發情況；或者市民接種後出現任何敏感反應，中心亦要有足夠地方，讓完成注射的市民，可以先留下15至30分鐘觀察，如無不適才離開。計畫展開初期，未必所有中心會同時開始營運，但會盡量視乎情況協調。

報導指出，對於營運社區接種中心方面，梁栢賢說，除醫管局會負責管理一部分外，工作小組亦與私家醫生及醫療集團開過會，希望他們提供協助。

他表示，由於社區接種中心的營運時間可能長達六個月，計畫初期，可能星期一至日都要提供接種服務。因此，如果一個中心由一個醫療團隊負責會較理想，人手調配會較容易。他形容，私營醫療團體反應非常好，又說如果有私家醫院認為自己能變成一間接種中心，他也會歡迎。

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