「保護傘」發起人黃國桐：港人別放棄 與另10人遭逮暫不獲保釋

香港區議員黃國桐（中）遭港警以涉嫌「協助逃犯」為由拘捕，暫不獲保釋。（路透）

港警國安處以「協助罪犯」罪名，昨天清晨上門拘捕11人，消息指其涉及「12港人案」，被捕者中包括區議員黃國桐、香港 學聯前副秘書長何潔泓的母親等。警方消息指11人將扣留調查，不會保釋。

「12港人案」是去年8月23日，12名香港人試圖逃亡到台灣，在海上被廣東海警拘捕；12月下旬以「組織他人偷越邊境 罪」、「偷越邊境罪」，判處其中10人7個月至3年不等的有期徒刑，另有兩名港人則被遣送交香港警方扣押。

香港警方國家安全處昨天以「協助罪犯」罪名，拘捕11人，包括8男3女，年齡由18至72歲。

其中九龍城區議員、律師黃國桐，被指涉嫌協助早前意圖偷越邊境的12港人，在沙田警署接受調查，其後再被帶到福佬村道的議員辦事處搜證，他被警方押返上車時，高喊「堅持民主、法治、人權」口號，呼籲「香港人不要放棄」。

黃國桐曾經擔任「反送中」抗爭者的義務律師，在台北公館開設「保護傘」餐廳，店內聘請赴台尋求庇護的香港抗爭者，去年10月餐廳遭黑幫人士潑灑穢物，政治警告意味濃厚，昨日黃國桐遭到逮捕。

學聯前副秘書長何潔泓也透過社交網站說，她的母親早上6時許被國安處人員上門拘捕。

此外，被捕名單還包括獨立音樂人霍朗齊，還有一名烏克蘭籍男子、兩名學生與黃國桐的鄰居等。

「12港人案」中兩名未成年者移交香港警方後，其中一人廖子文經14日檢疫後，被控「串謀意圖危害生命而縱火 罪」，在區域法院提堂，法官將案件押後至3月2日再訊，待被告申請法援。

案發時17歲的廖子文被指涉嫌於2019年9月30日在灣仔一幢大廈內管有汽油彈原料，與另外4名被告鄧棨然、鄭進、鄭子豪及李威龍同被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪。其中鄧棨然、鄭子豪，也屬「12港人案」已被深圳鹽田法院判囚。