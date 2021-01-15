初二又沒煙花 港人憂花墟封路助傳播病毒

今年年宵市場取消，可能會有大量香港市民湧入花墟，增加人群聚集不利防控疫情。(中新社資料照片)

受新冠疫情 影響，下月過年前不但沒有年宵市場，消息稱還會取消初二煙花匯演，康文署日內會公布，這是自去年反修例風波後，第二度取消新春煙花。年宵人流預料會轉到花墟，有區議員稱其調查顯示六成居民擔心花墟封路會助長傳播病毒，要求政府重新評估花墟封路安排及人數會否超負荷，並建議花店在歲晚提早在晚上10時停業。

明報報導，食物及衛生局副局長徐德義昨表示，不少市民可能要到處辦年貨，不少地方也舉辦促銷活動，人流較平日多，或有大量顧客聚集。他促請主辦機構留意空氣是否流通，亦要妥善做好分隔人群的安排，或將部分活動安排在網上或分階段進行，減少聚集帶來的播毒風險。

據報導，今年年宵市場取消，油尖旺區議員林兆彬擔心大量市民湧入花墟，增加人群聚集。他在本月9至13日間以電話短訊邀請街坊填問卷，有153名花墟街坊回覆，逾四成「不接受」或「非常不接受」農曆新年前夕的花墟封路安排，另約兩成半稱「一半半」。逾六成受訪者認為花墟封路會助長新冠病毒傳播，57.5%認為阻礙行人路，亦有近半數人認為阻礙交通及影響衛生。

此外，報導說，油尖旺過去兩周有81人確診新冠病毒，當中油麻地新填地街20至26號唐樓一帶至少23幢樓現確診，當中13幢有兩個爆疫隧道地盤的工人及相關患者居住。專家建議推小區強制檢測 ，政府未跟隨，只按慣例要求有兩戶確診的上海街唐樓居民強檢。至於染疫人數周二急增的新填地街20至26號唐樓，衛生署昨突然在清晨花3小時撤離居民送檢疫，但有返通宵更居民成漏網之魚，區議員斥撤離行動太遲。

報導指，香港 昨增29宗確診，26宗屬本地感染，13宗源頭不明，另30多宗初步確診，將藍隧道地盤及中九龍幹線中段隧道地盤群組各多兩人確診。