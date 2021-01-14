涉助12港青 香港律師等11人被捕

律師黃國桐14日清晨被國安處人員上門帶走。(取材自臉書)

香港 律師黃國桐14日清晨6時23分在臉書 發帖，稱6時10分被國安處人員上門帶走，暫不知到哪間警署，表示會不斷更新。消息指香港警務處國安部門國家安全處人員14日早拘捕黃國桐，被指與協助12港人潛逃有關。

綜合港媒報導，九龍城區議員黃國桐，今早在其社交媒體臉書表示，「國安大概6時10到我家，暫不知哪警署」，未知是否被捕。消息指，今早8男3女被警方國安處拘捕，涉嫌協助12名港人偷渡越境被捕。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

反修例示威爆發後，黃國桐以義務律師的身分多次支援被捕人士，去年他亦出資在台北開設餐廳「保護傘」，讓一批到台灣尋求庇護的年輕前線示威者能在當地工作。

此外，12港人案其中一名中國 代理律師盧思位日前收到當局通知，擬吊銷他的律師執業證書。聽證會14日在四川省司法廳舉行，他的代理人、前律師謝燕益在會中批評當局透過行政處罰進行政治打壓。

香港電台報導，美國、加拿大、英國、澳洲及法國等10國的駐中國領事館人員上午到場申請旁聽被拒。多名內地維權律師及人士也到場要求出席聽證會，但被多名警察包圍及帶走，至今仍未獲釋。

據報導，謝燕益與另一名代理人、前律師程海上午一度被攔截，之後才獲准進入聽證會。

報導表示，謝燕益在聽證會上形容當局以行政處罰之名，行政治打壓迫害之實，並質疑盧思位執業證書被吊銷的根本原因是他在敏感時期介入12港人案。

謝燕益指出，盧思位依法代理案件，反而是偵辦機關在期間違反刑事訴訟法，暗箱操作，剝奪辯護律師會見權等。

謝燕益並強調，盧思位敢於揭露和控訴違法瀆職行為，捍衛港人的合法權利，體現國家司法主權，實際行動，詮釋優秀人權律師的底色及真正愛國者的擔當。