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北京將改香港選舉制度？人大加開會議 公民黨轟「輸打贏要」

香港特派員李春／香港14日電
傳人大常委會將修改包括香港立法會、區議會和特首選委會等香港選舉制度。圖為2018年3月立法會補選，特首林鄭月娥前往投票。（美聯社資料照片）
傳人大常委會將修改包括香港立法會、區議會和特首選委會等香港選舉制度。圖為2018年3月立法會補選，特首林鄭月娥前往投票。（美聯社資料照片）

中國人大常委會下周召開今年首次會議，會議公告未提及香港議程，但會前紛傳人大常委會將修改包括香港立法會、區議會和特首選委會等香港選舉制度。

全國人大委員長會議12日召開，會議決定20日起一連三天召開人大常委會，建議議程包括審議「海警法」草案、最高法院提請審議設立「北京金融法院」決定草案等，就目前建議看，沒有提及涉及香港議程。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

不過，去年人大常委會數度臨陣加進涉及香港議程，而人大常委會按例是兩月一次例會，此次屬於加開會議，過往有特別加開會議以完成香港議程的先例。

香港區全國人大常委譚耀宗稱，這次會議屬於加開會議，不算罕見，但目前議程未有香港相關議題，亦不知道屆時會否討論香港的議程。有港區人大代表說，目前沒有安排港區人大代表列席，但也有可能是因為河北、北京有疫情

在此之前，香港多家媒體紛傳人大常委會將修改香港選舉安排的消息，有的說北京將透過人大常委會作出決定，改變香港區議會的選舉安排；有說人大常委會將透過決定，取消香港民主派區議員資格，因其涉及香港特首選委中的區議會當然議席；還有說中方將直接重訂特首選舉委員會的組成辦法。

最新消息來自路透報導，指香港大搜捕之後，北京有意大幅修改香港選舉制度，以阻止香港民主派進入立法會。

香港公民黨批評北京及港府在選舉上「輸打贏要」即無理強行索取。公民黨沙田區議員黃文萱說，香港市民的選舉權及被選舉權受基本法保障，質疑北京只要不想某部分人「入閘」參選，就主動改變規則，是「輸打贏要」；選舉已屬和平理性方式，如果選舉權照樣被剝奪，難以想像民意如何反彈。

香港公民黨成員、油尖旺區議會副主席余德寶也說，港府要求區議員宣誓，只是埋下伏線，方便日後針對不合政權心意或堅持民主理念的議員，取消議員資格，並讓前年區選落敗的建制派得益。

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