香港唐樓爆疫 13戶25染疫 強檢不全撤

香港九龍佐敦新填地街12日多個單位有人確診，目前累計共21人感染新冠。圖為須檢測的大廈樓下是街市，人流十分密集。（中通社）

香港 昨日再多60宗確診個案，是本月最多，全部是本土個案，當中13宗源頭不明；另有約30宗初步確診。佐敦新填地街20至26號唐樓爆疫，昨單日新增7單位共13人中招，累計13個單位共25人染疫，與確診者同層和同門牌號碼的居民須檢疫，4幢樓其他居民則須強制檢測 。26號7層住宅中有5層有人確診，污水渠亂駁，屋宇署亦確認違例，但當局未要求全幢住戶檢疫。

明報報導，有醫生指有關唐樓播疫風險極高，質疑當局的決定，建議檢疫20、22及26號的居民。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱未見需要全幢撤離。

據報導，油尖旺區區議員何富榮稱，當局早前已知涉事4幢樓互通，但當時無擴大強制檢測範圍，批評反應慢及判斷出錯致疫情 蔓延。

另據文匯報報導，九龍佐敦新填地街26號上月起接連出現確診個案，但傳播鏈未斷，使病毒蔓延至相通的鄰座20及22號，至今3幢累計有21人確診，另有4人初確；連同24號4幢居民須於15日或之前進行第二次強制檢測，出現確診者的所有同層單位住戶需要隔離檢疫。

地區人士指出，該四座單位「劏到立立亂」，住戶共用廚廁，增加傳播風險。測量師指出，涉事大廈的污水渠大部分未有安裝反虹吸喉，失去隔絕病毒入屋的功能，使住戶曝露於病毒威脅之中。

•共用廚廁劏房戶須隔離

該四座累計有21人確診，4人初確。上月底最早出現的個案，則來自新填地街26號2個單位，患者分別是將軍澳隧道及機場三跑的工人。其後陸續再有病例，張竹君承認，四座可憑樓梯互通，樓內設有不少劏房，住戶大多數是少數族裔、亦有外傭，大多以家庭為單位居住。

她續指，根據過去經驗，不少劏房住戶會共用廚廁，相關住戶都會視為「一家人」，需要強制隔離檢疫，部分劏房設有獨立廚廁，但考慮到個案眾多，可能當初改裝劏房時，住戶或要共用渠管或其他設施，故有關居民須於15日或之前進行第二次強制檢測，出現確診者的所有同層單位住戶需要檢疫。