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華盛頓郵報：「大搜捕」被捕者電子裝置 港警「送中」破解

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

港警在「35+大搜捕」行動中檢走多名被捕者的手機和電腦。華盛頓郵報引述兩名知情者，指警方從中抽取資料協助調查，又將這些電子裝置送往內地，內地當局有更精密的數據提取技術。

明報報導，華郵報導引述一名匿名警員，指警方無法自行破解較新款的iPhone，但可以入侵Android系統及取得雲端硬碟（Google Drive）的資訊。警方則未回應是否把被捕者手機器材「送中」，表示不評論個別報導，稱採取任何行動時會按實際情況依法處理。

•警方：會依法處理

報導引述據華郵報導，警方當日檢走超過200個電子裝置，包括被捕者家人的手提電腦。被捕者之一、初選參選人鄒家成表示，警方帶備登記在他名下的電話號碼列表，在搜查時逐一致電號碼，根據手機震動在他家中找到三部iPhone。

報導稱，香港民意研究所因負責民主派初選技術事宜，本月初遭警方搜查辦公室。香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀昨日表示，警方檢走多部電腦、伺服器，內含大量電子文件，大部分與本案無關，涉及其他研究的受訪者資料；由於民研沒有備份資料，研究工作受到影響。律師團隊昨致函律政司，要求警方交代檢走什麼文件，並盡快退還與案件無關的資料，鍾庭耀形容要求「卑微、合理」。

報導引述鍾庭耀稱，當日警方在搜查時檢走了其手提電話。至於此次搜捕會否影響民研日後工作，他強調民研一直保持政治中立，初選等民間投票做了近30年，一直沒有被指「非法」，自己亦奉公守法，民研將秉承宗旨繼續工作，直至被法庭裁定違法。他說自去年7月後已加固數據庫的系統，但安全措施不能防止警方檢走資料，「錯不在我們」。

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