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大搜捕後支持率剩19% 林鄭：區議員、選委須宣誓

香港特派員李春／香港13日電
最新民調顯示，特首林鄭月娥民望再創新低，支持率只有19%。（中通社）
最新民調顯示，特首林鄭月娥民望再創新低，支持率只有19%。（中通社）

港警上周大搜捕55名民主派人士，震動國際，據香港最新民調顯示，特首林鄭月娥民望再創新低，支持率只有19%。林鄭昨就搜捕事件批評外國雙重標準，並強調區議員要按國安法要求宣誓。

至於英國本月底開始接受港人申請「國民海外護照」（BNO護照），行政會議成員葉劉淑儀提出禁港人雙重國籍，即取消BNO護照者香港永久居民資格，林鄭否認行政會議已有討論，但表態會配合北京採取反制措施。

香港民意研究所昨公布最新特首和港府民望、市民對港府政策範疇評價及民情指數民調結果，港民對林鄭的評分為29分，是去年10月以來新低，支持率為19%，民望淨值為負54個百分點。

香港主要官員中3名司長，律政司長鄭若驊評分最低，只得23.1分；所有問責局長支持率淨值都為負數，其中教育局長楊潤雄支持率淨值最低，為負42個百分點。

林鄭昨在行政會議前受訪，大談政治議題。對民主派人士的大搜捕，林鄭說她不會評論，但說如有人認為只要某些人有政治理念，或曾採取某些行動就可免除法律制裁，並非法治精神，亦非香港核心價值。又以美國發生的事（川粉攻進國會），批評外國官員和政客評論香港事務持雙標，說要反問他們是否認為港人的安全不比美國人重要。

香港公務員正安排宣誓，區議員是否應宣誓成為爭議話題。林鄭指香港國安法的宣誓要求則較寬，涉及公職人員。她說，區議會是重要組織，而選委會委員更重要，肩負選出行政長官的責任，從這角度看，他們應優先被視為公職人員，需按國安法要求宣誓。

至於BNO護照，是香港回歸前就港人信心問題，由中英間商討取得共識的安排。1997年前香港出生者可申請BNO護照，但持此證件無英國居留權。港區國安法立法後，英國認定中方違背聯合聲明，決定予BNO護照持有人居留簽證，住滿6年可入籍。

香港行政會議成員、曾任保安局長的葉劉淑儀接連兩天提出，國籍法列明定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的自動喪失中國國籍，她認為全國人大常委會要就此釋法，不會影響目前持外國護照人士。

疫苗免費 僅37%市民願接種

記者林則宏／香港13日電

林鄭月娥昨天表示，港府所訂購的新冠肺炎疫苗，其中一款疫苗相信本月就可有貨，另一款預計今年第一季，第三款預計則要等到下半年才能到貨。她重申，港府將免費為香港市民接種新冠肺炎疫苗，且疫苗接種將是自願性質。

另據文匯報報導，港人最快在農曆新年後能接種疫苗，但中文大學醫學院的調查卻發現，僅37%受訪市民表示會接種，遠低於其他國家地區的60%至90%。年輕一族自以為感染後也沒什麼大不了，對疫苗接受程度偏低，其中25歲至34歲的受訪市民更只有約四分之一人表示會接種。研究團隊指出，7成以上人口接種疫苗，才能達至防疫最佳效果。

最新民調顯示，特首林鄭月娥民望再創新低，支持率只有19%。（中新社）
最新民調顯示，特首林鄭月娥民望再創新低，支持率只有19%。（中新社）

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