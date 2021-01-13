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人民日報：香港選舉不能成反中亂港勢力的工具

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港55名民主派人士因參與立法會「初選」，被指涉嫌干犯港區國安法「顛覆國家政權罪」6日、7日遭警拘捕，北京官媒人民日報12日發表評論稱，反對派要利用選舉「奪取管治權」，將香港變成針對國家的「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。

香港01報導，人民日報發表題為「香港選舉絕不能成為反中亂港勢力的『工具』」的文章，表示民主派推動「35+」成為立法會大多數，「目的只有一個，就是利用選舉奪取管治權，進而把香港變成針對國家的『顏色革命』和滲透顛覆活動的基地」，又稱民主派計畫操控立法會、操控行政長官選舉委員會、操控行政長官選舉的「奪權三部曲」。

文章指，香港近年來的選舉中、選舉後所暴露出的種種亂象，已對國家安全和香港繁榮穩定構成現實威脅，強調香港的選舉，絕不能成為「攬炒派」的舞台，絕不能成為危害國家安全的工具。

•人大常委會月底臨時加開

文章指，外部反華勢力企圖介入香港選舉，並舉例美國國務卿龐培歐「多次就香港事務指手畫腳」，又指美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith），頻頻密會反對派議員，「暗中『發號施令』，企圖干預選舉」。文章又稱「最擅長『操盤』的戴耀廷，背後站著的正是外國『主子』」，指他的研究和活動得到有「中情局分店」之稱的美國國家民主基金會和美國國際民主研究院的大力支持。

值此敏感時機，全國人大常委會委員長會議12日舉行，會議決定，全國人大常委會第25次會議1月20日至22日在北京舉行。港區全國人大常委譚耀宗表示，此次是加插會議，未知會否有香港議程。

香港 美國 北京

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