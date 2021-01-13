路透：北京擬徹底改變香港政治制度 立法會選舉或再押後

路透引述消息報導指出，立法會換屆選舉有機會再次押後。圖為2018年3月11日香港立法會補選。（中通社資料照片）

路透引述兩名知情人士表示，北京 仍忌憚香港 泛民主派，考慮改革立法會選舉制度，原訂9月的選舉可能再延後。此外，北京也考慮削弱泛民在特首選委會中的影響力，上周的「35+大搜捕」是遏制反對派聲音的連串行動之一，一年內會有更多強硬行動。

其中一名中國 高階官員12日說，北京在驅動和整合香港政府上，扮演「實質性」的角色。他說，香港警方日前逮捕55名泛民主派人士，是一連串讓他們噤聲作法的一部分，「確保香港不會再回到18個月前的景象」。

據報導，兩名知情人士都有豐富且高階的涉港事務經驗，他們代表北京的利益。即便北京尚未有最終定案，兩人都提到立法會選舉可能面臨改革，以遏制泛民的影響力。

港府去年以新冠疫情嚴重為由延後立法會選舉，並預計於今年9月5日舉行。其中一名知情人士說，北京依舊擔心「反對派」在今年的選舉中獲得多數的立法會席次。中國官方正討論改革選舉制度，以解決香港政治體制的「缺陷」，立法會選舉可能還會再度延後。

除了立法會選舉，另一名親北京的知情人士也證實，北京正討論對香港政治體系作出結構性的改變，包括削弱泛民在2022年特首選舉委員會中的影響力。他形容：「這可能會撼動整個政治基礎。」

去年12月全國人民代表大會常委會開議期間，港媒曾引述消息指北京計畫取消特首選委會中的117個區議員席次；並取消立法會選舉中，由區議會產生候選人的「區議會（第二）」功能界別的5個席次。不過該次會議最終並未審議相關涉港議程。

•「大搜捕」後會有更多強硬行動

另外，港警國安處日前逮捕55名去年參與「35+」初選的泛民主派人士，報導引述2名知情人士說，上述的拘捕行動，顯示北京將採取更多舉措來避免香港的反對勢力挑戰中國統治。

其中一人說，中國已經「耐心太久了，必須想辦法一勞永逸地解決問題」，並表示未來「至少一年間」，北京還將採取更多強硬的治港舉措。