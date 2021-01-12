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台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

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港九小輪8人染疫 青衣救護站、瑪嘉烈醫院職業治療部也出事

香港新聞組／香港12日電
香港11日新增41宗新冠肺炎確診個案，本土占38宗，11宗源頭不明，初步確診有近40宗。中九龍隧道工程及港九小輪再有確診個案，瑪嘉烈醫院及青衣救護站分別有小型爆發。圖為瑪嘉烈醫院。（中通社）
香港11日新增41宗新冠肺炎確診個案，本土占38宗，11宗源頭不明，初步確診有近40宗。中九龍隧道工程及港九小輪再有確診個案，瑪嘉烈醫院及青衣救護站分別有小型爆發。圖為瑪嘉烈醫院。（中通社）

香港新冠肺炎疫情反覆，昨日新增確診個案微升至41宗，當中11宗源頭不明，另有約40宗初步陽性個案。多個地點出現小型爆發，包括瑪嘉烈醫院職業治療部、青衣救護站、中九龍幹線地盤以及港九小輪等。

文匯報報導，港九小輪群組昨日急增7人確診或初確，有患者曾到訪爆疫的財利船廠驗船。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，兩個群組的感染未必有關連，因為上月財利船廠出現個案後，大部分人已送往檢疫中心，船廠事後亦做過大清潔。另外先達廣場亦有租戶及相熟的店員等3人染疫，張竹君指，若該廣場再出現其他不相關個案，反映商場內可能有傳播鏈。

本港昨日新增41宗確診個案，3宗為輸入個案，當中兩人從美國抵港，一人來自菲律賓。38宗本土個案中，11宗源頭不明，另有約40宗初步確診個案。

多個地點出現小型爆發，其中港九小輪昨日再多3名員工及其1名密切接觸者確診，另有3宗初步確診，包括2名員工和一名密切接觸者，連同早前確診的船長，該群組累計8人染疫。

港九小輪公司昨日表示，接獲通知新增一名碼頭助理確診，她在中環4號碼頭負責售賣貨票，10日最後上班。另有兩名幫舦初步確診，他們同於9日最後上班，該兩名幫舦曾行走南丫島 、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，當值期間有佩戴口罩。

公司又指，早前公布初確的3名船員亦證實確診。公司將繼續全面加強渡輪及碼頭的清潔及消毒，同時盡量維持港九小輪正常渡輪服務。

青衣救護站昨日亦增加一名工作人員確診，另有一人初確，該站至今累計3名救護員染疫。張竹君指相信該處出現小型爆發，站內的救護員會共用更衣室及各類設施，逾40人將送往檢疫。

瑪嘉烈醫院職業治療部再多一名病人服務助理確診，及1人初確，該部門暫有3名服務助理染疫。3名染疫者中，兩人曾共用同一衣車製作壓力衣，兩人的儲物櫃亦是上下格。員工會在製作壓力衣的房間分開用膳。

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香港疫情持續，美容業及推拿業受到重大影響，導致行業從業員苦不堪言。香港美容業及推拿業11日表達復工訴求。（中通社）

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