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改網上求籤？ 春節香港黃大仙或無頭炷香

香港新聞組／香港12日電
新春黃大仙廟上頭炷香和年初二車公廟求籤，香港當局不排除考慮改為網上求籤。圖為港人前年到黃大仙祠上頭炷香盛況。（中通社資料照片）
新春黃大仙廟上頭炷香和年初二車公廟求籤，香港當局不排除考慮改為網上求籤。圖為港人前年到黃大仙祠上頭炷香盛況。（中通社資料照片）

農曆新年進入倒數一個月，但本地疫情持續，每日新增確診仍然徘徊雙位數。隨著年宵宣布取消，限聚令在前，黃大仙祠上頭炷香、車公誕參拜等重頭戲能否鬆綁，仍是未知之數。當局表示不排除考慮改為網上求籤。

香港01報導，港府本周內與業界將開會討論賀歲活動的傳播風險及探討折衷方案，但內部研究預料難如常舉行，包括可能要考慮網上求籤等，盡量避免有大型活動吸引人群聚集。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，本地確診個案倘回落至單位數便有放寬空間，否則應暫停。他又認為，市民須合作，減少外出，始有望於新年前「達標」。

２月12日是牛年大年初一，按照傳統慣例，農曆新年前夕、年三十晚夜晚，黃大仙祠均有上頭炷香活動，吸引大批善信到訪，迎接大年初一「新正頭」。緊隨其後的大年初二，則有車公誕，沙田鄉事委員會及新界鄉議局代表，會前往沙田車公廟為香港來年運程求籤，年初三「赤口」亦有不少市民入廟參拜祈褔「轉運」。

不過，疫情持續，港府因應疫情發展，早前已宣布取消今年的年宵花墟及新春市場，至於「新正頭」的連串賀歲活動，是否有望如期舉行，至今仍未敲定及公布相關細節。

•難透過管制人流續辦活動

據報導，當局稍後會研判相關活動風險，但知情人士指，相信上述各賀歲活動能如常舉行的機會不大。據悉，港府會探討折衷方案的可行性，以網上形式包括「網上求籤」是其中一個探討方向。而當局目前仍以防疫控疫為大前提，盡量減少人群大量聚集，故難以透過實施人群管制如常舉行賀歲活動。

當本地個案回落至低單位數，梁子超認為都要控制人流，例如年三十黃大仙上頭柱香，就要抽籤安排上香次序，而非一窩蜂聚集，又要確保在場人士戴口罩等。

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