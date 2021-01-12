香港司法投訴去年首9月4700宗 較前年全年多11倍

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 截至去年9月底，有關法官及司法人員的投訴有4700宗，較2019年全年368宗升逾11倍。2020年「司法機構年報」引述終審法院前任首席法官馬道立申明，法院及法官可被批評，但須有理可據，否則會損害公眾信心，危害法治，重申司法機構及其職能不應被政治化。

明報報導，8日退休 的馬道立在「司法機構年報」中提及，留意到去年針對法官及司法人員的投訴數目顯著增加，當中主要源於社會事件的法庭決定有大量「內容相同或類似」的投訴，涉及被告人有罪或無罪的裁決、判刑或是否獲准保釋。

據報導，年報提及於去年9月，出現不少與法院裁決和法官有關的評論、意見及批評。時任終院首席法官馬道立當時發表聲明，解釋香港執行司法工作原則，法官嚴格遵從法律，「別無其他考慮」、「不包括對政治問題或爭議作出裁決」，法官不得受任何政治考慮影響，處理刑事案件須緊記公平審訊要求、無罪假定，法庭亦必須「在控方履行其舉證責任至毫無合理疑點的標準」才可定罪。

報導稱，馬道立當時亦申明，「法院及法官誠然可以被批評，但批評必須有理可據、理由充分及恰當地提出，否則會損害公眾對司法的信心，最終危害香港的法治」，重申司法機構及其職能「絕對不應該被政治化」。

報導稱，年報並提及馬道立於去年初法律年度開啟典禮的致辭，特別提及2019年下半年發生的事件，强調雖然「基本法」及「人權法案」列明個人權利和自由，但為使其他人權利不受影響，「行使這些權利有明確的限制」，履行公義有關鍵要素，就是審判必須公平公正，法官責任不在於「跟隨民眾的意願作出判決」，而只會以法律條文和法律精神為依歸。