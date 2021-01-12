港終審首席法官張舉能上任：法官辦政治案件「須克制」

香港終審法院新任首席法官張舉能。（中新社）

香港 終審法院新任首席法官張舉能說，繼續保持獨立和公正無偏，是香港司法機構致力維持的其中一項基本要點，法院難免要審理帶有政治色彩的案件，相關法官受傳媒及社交媒體密切審視，判決亦面對立場不同人士的批評。

香港終審法院首席法官馬道立8日退休 ，已獲委任的張舉能昨早在香港禮賓府宣誓就職。林鄭月娥 監誓後表示，法治是香港成功的基石，而司法獨立是維護法治的關鍵，她會堅定不移捍衛司法獨立，重申香港享有獨立司法權及終審權，法院獨立審判不受任何干涉。

張舉能也表示，將繼續大公無私地維護法治和司法獨立，期望能帶領司法機構保持專業，高效和與時並進，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，秉行公義。

59歲的張舉能成為香港97後第3任終審法院首席法官，他同時指定審理國安法案件的法官。張舉能2001年加入司法機構，曾任香港高等法院首席法官及原訟法庭法官等職。

張舉能履新後致詞說，司法獨立不代表缺乏問責，司法系統本身具有各項制度，以確保司法機構和法官的工作向公眾負責。

他稱法官是人，有權享有個人觀點和信念，但必須自我克制，在處理備受注目或帶政治色彩的案件，不論庭上發言、撰寫判案書，或對待訴訟各方、律師或證人時，務必格外審慎，確保給人公正無私的觀感；倘若有偏差，可能讓人有立場偏頗之疑，不利維持公眾對司法體系的信心。

•三權分立過於政治化 不宜評論

香港新聞組／香港12日電

明報報導，終審法院新任首席法官張舉能昨日致辭時七度提及「司法獨立」，但未提過往曾在判辭提及的「三權分立」，解釋因此詞語過於政治化，不宜評論。他說司法獨立是指法官不應受外界不當影響，又回應港區國安法對法治影響，表示香港法庭會按一貫原則詮釋國安法；對於被告可送內地審訊，他以不評論條文為由無回應。法律界普遍相信，張官會努力捍衛香港司法獨立，對張官不提「三權分立」表示理解。

張舉能回應「法治已死」說法，表示法治可看數方面，包括法律面前是否人人平等、法律是否朝令夕改，強調基本法25條提及港人在法律面前一律平等；香港法律亦公開透明、有案例可依，認為回歸至今不變。