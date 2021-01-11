調查：73%港人抗疫疲勞 近7成願接種疫苗

香港示意圖。圖／shutterstock

香港新冠疫情 持續近一年，不少專家均擔心市民會因「抗疫疲勞」而鬆懈防疫 。一項調查顯示，有逾7成市民承認自己出現「抗疫疲勞」，部分受訪者直指港府的抗疫措施令人難以適應；若以10分為滿分，市民認為港府防疫措施平均只為4.82分，有近4成半人認為過分寬鬆，而其中最感不足是入境管制措施。

綜合晴報、文匯報報導，青協青年研究中心轄下「青年創研庫」去年11月20至27日期間，訪問806名成年市民，當中近44%受訪者指港府防疫措施過分寬鬆，有近8成市民稱港府入境管制措施力度不足，其次是檢疫措施（53.8%）和「食肆及娛樂處所規例」（32.8%），另有逾56%受訪者認為食肆及娛樂處所的防疫規例最令生活感到不便，多於限聚令（40.2%）及檢疫措施（29.0%）。

此外，68%表示願接種港府提供的新冠疫苗 ，惟同時有48%指對疫苗安全性的疑慮會影響接種意願，更有近74%不願使用「安心出行」應用程式。青協建議加強公眾推廣及教育，並保持疫苗資訊公開透明，以增加巿民的信心。

調查亦顯示，73.4%受訪市民同意有「抗疫疲勞」，有受訪者坦言港府措施導致自己生活乏味及不方便，有如坐監，且措施不斷改變而難以適應；報告引述受訪學者稱，市民長期嚴格遵守防疫措施下，心理承受能力達臨界點，繼而開始失去抗疫的鬥志和遵循抗疫指引的動力。