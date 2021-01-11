我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

港增31確診 港九小輪爆疫 船長確診、3員工初確

香港新聞組／香港11日電
港九小輪一名船長和三名船員確診，追蹤調查仍在進行中，圖為中環碼頭的港九小輪客船。 (中新社)
港九小輪一名船長和三名船員確診，追蹤調查仍在進行中，圖為中環碼頭的港九小輪客船。 (中新社)

香港衛生部門10日通報，新增31例新冠肺炎確診病例，其中28例本土病例，3例屬境外移入，本土疫情中有9例感染源頭不明。港九小輪出現爆發，暫時有4名船員受感染，他們曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，約百名員工要檢測

香港疫情最近起伏不定，衛生官員說，很難根據一、兩天數字判斷疫情趨勢，港府預計在春節過後為港人施打疫苗。

香港01報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君10日在疫情記者會上表示，港九小輪有1名船長確診及3名水手初步確診，又指染疫員工可能有較密切接觸，例如進餐等，認為港九小輪已經出現爆發，會為100多名員工檢測，留意有無更早發病患者，但承認早發病都未必是爆發源頭。

港九小輪表示，10日接獲衞生署通知1名船長確診新冠肺炎，其最後上班日期為7日， 另外3名初步確診職員分別為兩名俗稱「大偈」的機長及1名水手，當中1名「大偈」6日最後上班，其餘兩人9日最後上班。4名受感染船員曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，他們於當值期間有佩戴口罩，上班時量度體溫正常，最近均未有外遊記錄。

港九小輪指出，已即時安排進行全面清潔及消毒，包括所有船隻、碼頭所有公 眾地方及設施、員工休息室等地。另已安排所有員工接受病毒檢測，而曾與確診船員有緊密接觸的相關員工已即時休假，並會密切跟進員工健康狀況。

渡輪服務方面，港九小輪現已按需要調配人手，提供正常渡輪服務。如有需要，亦會租用其他公司船隻及服務以維持正常渡輪服務。港九小輪會與運輸署緊密聯繫，密切監察最新發展情況。如有需要，會第一時間公布最新消息及相關服務安排。

疫情 檢測 香港

上一則

調查：73%港人抗疫疲勞 近7成願接種疫苗

下一則

「承傳抗爭火種」 流亡港人創「如水」實體雜誌

延伸閱讀

亞裔女愛貓困紐約機場天花板11天 奇蹟生還

亞裔女愛貓困紐約機場天花板11天 奇蹟生還
中國乘客行李私帶豬肉、燕窩抵JFK機場 遭海關沒收

中國乘客行李私帶豬肉、燕窩抵JFK機場 遭海關沒收
劃清界線？baby擁抱新婚男 黃曉明雙眼無神現身機場

劃清界線？baby擁抱新婚男 黃曉明雙眼無神現身機場
中國環時記者機場遇襲 香港法官今判3被告有罪

中國環時記者機場遇襲 香港法官今判3被告有罪

熱門新聞

元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析