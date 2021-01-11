港增31確診 港九小輪爆疫 船長確診、3員工初確

港九小輪一名船長和三名船員確診，追蹤調查仍在進行中，圖為中環碼頭的港九小輪客船。 (中新社)

香港 衛生部門10日通報，新增31例新冠肺炎確診病例，其中28例本土病例，3例屬境外移入，本土疫情 中有9例感染源頭不明。港九小輪出現爆發，暫時有4名船員受感染，他們曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，約百名員工要檢測 。

香港疫情最近起伏不定，衛生官員說，很難根據一、兩天數字判斷疫情趨勢，港府預計在春節過後為港人施打疫苗。

香港01報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君10日在疫情記者會上表示，港九小輪有1名船長確診及3名水手初步確診，又指染疫員工可能有較密切接觸，例如進餐等，認為港九小輪已經出現爆發，會為100多名員工檢測，留意有無更早發病患者，但承認早發病都未必是爆發源頭。

港九小輪表示，10日接獲衞生署通知1名船長確診新冠肺炎，其最後上班日期為7日， 另外3名初步確診職員分別為兩名俗稱「大偈」的機長及1名水手，當中1名「大偈」6日最後上班，其餘兩人9日最後上班。4名受感染船員曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，他們於當值期間有佩戴口罩，上班時量度體溫正常，最近均未有外遊記錄。

港九小輪指出，已即時安排進行全面清潔及消毒，包括所有船隻、碼頭所有公 眾地方及設施、員工休息室等地。另已安排所有員工接受病毒檢測，而曾與確診船員有緊密接觸的相關員工已即時休假，並會密切跟進員工健康狀況。

渡輪服務方面，港九小輪現已按需要調配人手，提供正常渡輪服務。如有需要，亦會租用其他公司船隻及服務以維持正常渡輪服務。港九小輪會與運輸署緊密聯繫，密切監察最新發展情況。如有需要，會第一時間公布最新消息及相關服務安排。