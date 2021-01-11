英美澳加外長譴責大搜捕 港府批妄語詆毀、雙重標準

四國外長發聯合聲明譴責香港拘捕逾50名參與立法會初選人士， 圖為參與發起初選的戴耀廷。(歐新社資料照片)

英美澳加四國外長發表聯合聲明，譴責港府早前拘捕超過50名協調及參與民主派初選人士，呼籲北京尊重港人自由。香港 政府發表聲明，批評其妄語詆毀港區國安法。

五眼聯盟中四國外交部長，包括美國國務卿龐培歐、英國外相拉布、澳洲外長潘恩及加拿大外長沈潘聯合譴責港警以國安法為由，拘捕民主派人士是違反中英聯合聲明以及破壞一國兩制；又指港區國安法的實施，削弱香港人的權利及自由，明顯用以消除和打壓反對聲音，促請香港及北京當局尊重香港人在法律上受保障的權利及自由，免於被捕及被扣留的恐懼。

港府發表聲明，反駁四國政府對於拘捕民主派人士的言論。港府發言人稱，香港國安法或香港任何法律平等適用於香港每一個人，無人可凌駕於法律之上，對於某些海外政府官員似乎認為持某種政治理念的人應該不受法律制裁的言論，感到震驚。

港府發言人又說，通過法律維護國家安全是國際慣例，香港國安法清楚列出四類危害國家安全的罪行和刑罰，保障市民在基本法及國際人權公約下享有的權利和自由；香港國安法與其他國家的國安法看齊，甚至更佳，其他司法管轄區的高級官員妄語詆毀「香港國安法」，明顯是雙重標準。

至於為何否決預算 案就被視為顛覆，「中國 全國港澳研究會」副會長劉兆佳稱基本法的立法原意是行政、立法相互制衡亦相互配合，是就提出的預算案務實探討，而不是預算案都未提出，便要否決。

記者林汪靜／香港11日電

中國外交部駐港公署發言人10日批評四國外長，「赤裸裸干預香港事務和中國內政」。

據中國外交部駐港公署網站消息指出，駐港公署發言人10日表示表示，「53人策畫組織實施所謂『35+』和『攬炒10步曲』，明目張膽地圖謀癱瘓香港政府，涉嫌觸犯香港國安法第22條規定的顛覆國家政權罪，這些人絕不是個別西方政客粉飾美化的所謂『民主活動人士』，而是涉嫌顛覆國家政權、嚴重危害國家安全的犯罪分子。」