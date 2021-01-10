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港增59確診 連3天數字上升 疫苗最快春節前後接種

香港新聞組／香港10日電
灣仔利東街9日聚集大批市民，街頭廣播裡不停播放有關防疫規定，勸說民眾保持社交距離。（中新社）
灣仔利東街9日聚集大批市民，街頭廣播裡不停播放有關防疫規定，勸說民眾保持社交距離。（中新社）

香港昨日新增59宗新冠肺炎確診，是連續三天數字上升，不明源頭有20宗。此外，港府預計農曆新年前後可開始為市民接種疫苗

大公報報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診數字仍然反覆，有個案涉及家庭群組，可能和一、兩周之前的長假期聚集有關，而社區仍有隱形傳播，即使出街、去公園做晨運也有感染風險。繼將軍澳藍田隧道地盤後，中九龍幹線中段隧道工程地盤也爆疫，七人中招，該地盤納入強制檢測名單。

張竹君稱，中九龍幹線地盤前日有一名工人確診，當時已要求地盤停工及並安排員工檢測，暫再發現六宗初步確診，涉及工人工種仍在調查中。該地盤在何文田有貨櫃休息室供工人換衣服及休息，但不是所有人共用一個貨櫃，地盤300多人須檢測，與確診者共用貨櫃、共餐的人須檢疫。

張竹君稱，在3日至9日期間，曾在該地盤逗留逾兩小時的人，須於1月12日前檢測。

此外，港府9日表示，新冠肺炎疫苗接種籌備工作，預計本月內完成，相信可在農曆新年前後開始接種德國藥廠BioNTech與上海復星合作的疫苗。當局將設立四個接種途徑，包括18區社區疫苗接種中心、院舍外展服務、私家醫院及診所、醫院管理局和衞生署診所。

公立醫院再有檢測漏洞，7日橫頭磡賽馬會普通科門診診所收集五人的深喉唾液樣本，當日連同佛教醫院的樣本，一併經該院車輛送往伊利沙伯醫院化驗室作病毒檢測；但職員翌日例行檢查收集箱發現，五個樣本仍在箱內，調查後相信是運輸組的替假人員，只將車內中排座位上佛教醫院的收集箱送往化驗室，遺漏了放於車尾的收集箱。

醫院管理局總行政經理庾慧玲稱，有關樣本已不適合化驗，有關市民昨早已再次交樣本，化驗結果全為陰性。

中九龍幹線中段隧道工程9日有多名工人確診及初步確診新冠肺炎。圖為何文田地盤。（中...
中九龍幹線中段隧道工程9日有多名工人確診及初步確診新冠肺炎。圖為何文田地盤。（中通社）

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