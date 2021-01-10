香港持續寒冷 3小時內5人在家中猝死

天文台9日尖沙咀最低溫攝氏8度，大嶼山昂坪僅1.8度。圖為市民穿上厚厚的冬裝在灣仔利東街拍照留影。（中新社）

香港 天文台9日發布寒冷天氣警告，尖沙咀最低溫 8℃，大嶼山昂坪僅1.8℃，大帽山一度錄得零下1.3度，石縫間出現冰柱。昨早3小時內有5人被發現在單位內死亡，包括3名患長期病的長者。

明報報導，昨早7時許，黃埔花園3期翠楊苑3座一名患長期病80歲老翁被兒子發現倒斃屋內。昨早8時許，黃大仙東頭二邨安東樓某室，52歲女子發現患長期病的80歲母親暈倒後死亡。昨早9時許，柴灣邨灣映樓有女子發現患長期病的54歲泰裔母親暈倒，當場證實死亡；3分鐘後，荃灣石圍角邨石桃樓有住戶報警稱78歲岳父沒有呼吸脈搏，其後證實死亡。早上近9時半，西灣河興東邨興祖樓一名患長期病的92歲老婦被發現倒斃屋內。

據報導，急症室醫生彭繼茂說，寒冷天氣增加長期病患及長者的死亡風險，需長期臥牀或不能自理的病患者及長者，寒天下如未有妥善保暖，體溫一旦低於35℃，便有患上低溫症風險，導致身體機能下降、肺炎，甚至死亡。

天文台稱，冬季季候風正為廣東帶來寒冷及乾燥天氣，預測10日市區最低氣溫約10℃，新界再低兩、三度，下周後期氣溫回升。