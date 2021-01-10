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反送中學生周梓樂墜樓亡 陪審團裁定死因存疑

香港新聞組／香港10日電
香港科技大學學生周梓樂2019年因參與反送中，在將軍澳尚德停車場墜樓身亡，陪審團以4比1裁定「死因存疑」。圖為市民在事發地設臨時靈台悼念。（路透資料照片）
香港科技大學學生周梓樂2019年因參與反送中，在將軍澳尚德停車場墜樓身亡，陪審團以4比1裁定「死因存疑」。圖為市民在事發地設臨時靈台悼念。（路透資料照片）

曾參與香港反送中運動的香港科技大學學生周梓樂在前年11月墜樓身亡，至今原因不明。死因庭經過29天聆訊、傳召48名證人出庭作供，案件昨日裁決。陪審團閉門商討兩日近17小時後，以4比1裁定梓樂死因存疑。死因裁判官表示，若閉路電視鏡頭「角度高5度、時間轉向慢幾秒」，可能會將真相呈現出來。

綜合港媒報導，2019年11月4日，香港將軍澳地區發生警民衝突，周梓樂在尚德停車場被發現墜樓重傷。之後經過兩次手術，傷勢未好轉，周梓樂深陷昏迷，同年11月8日離世，得年22歲。

周梓樂的父親9日表示，想向周梓樂說已經盡力尋找真相，但仍差一點點。希望有生之年找出事件真相，現階段不想猜測真相為何。

•周父：陪審團很認真 值得尊重

周梓樂的父母每日到庭旁聽，周父受訪時，眼光泛淚。他表示，陪審團一直希望尋找真相，態度如此認真，裁決值得尊重，無論如何都尊重陪審團的決定，相信陪審團也認同有不少疑點，所以才決定「死因存疑」。

•法官：鏡頭高5度慢幾秒 或有真相

死因裁判官高偉雄聽取裁決後，對周梓樂的父母致謝，形容周梓樂年輕有為，要處理類似研訊感到非常難過。這次研訊已經差不多「接近真相」，若涉事停車場的監視器「角度高5度、時間慢數秒」，可能更能呈現真相。

另據明報報導，香港科技大學表示，梓樂的離世是一場悲劇，在聆訊期間有派員旁聽；雖然聆訊未能為周梓樂的死因釐清所有疑團，但透過此次公開透明的司法程序，發現了更多證據，讓公眾對當日經過有進一步了解；另外校方不時與梓樂的家人聯絡，關顧他們的情況及需要，並提供適切協助。

報導稱，連日研訊中，庭上一直未能解答周梓樂究竟有否自行跨牆，因為無鏡頭拍攝到他墜樓前8秒發生何事。片段顯示，周梓樂凌晨1時1分38秒行斜路步向3樓，8秒鐘後，2樓出現疑似因墜下所致的閃光。雖然專家證人、化驗師認為3樓矮牆外貌與2樓相似，推斷周梓樂可能誤以為停車場3樓外有行人路，於是跨牆墜下，惟裁判官表示說法沒有直接證據，只有間接及環境證供，是「推論之上的推論」。

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