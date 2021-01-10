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歷史試題風波「保家人安全」 考評局前經理：即日封口

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
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香港考評局前歷史科評核發展部經理楊穎宇在1月9日深夜向全港多間傳媒發聲明，重申請辭源於7月22日一次與考評局管理層的會議，而該會議前他並無辭職想法。為保護家人的人身安全，宣布即日起謝絕有關試題事件的訪問邀請，亦不會在公開場合評論或回應試題事件。

香港01報導，2020年文憑試歷史科一條有關中日關係試題引起爭議，考評局最終取消試題，涉事的楊穎宇早前在訪問中透露，受巨大政治壓力辭職，質疑有人因政治需要曲解題目。考評局其後發聲明反駁，強調從沒施壓或指示楊請辭。

據報導，楊穎宇昨晚指，近日有人冒認他向考評局寄桑拿浴室廣告及女性泳照，為保護家人的人身安全，宣布即日起謝絕有關試題事件的訪問邀請，亦不會在公開場合評論或回應試題事件。

2020年文憑試歷史科一條有關中日關係試題「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」引起爭議，考評局在教育局提出要求後，最終宣布取消有關試題。楊穎宇上月接受多間傳媒訪問，指辭職原因是受到巨大政治壓力，質疑試題風波是有人以政治需要而曲解題目，訪問期間多次感觸潸然淚下，指遮蔽考生的答案心如刀割，又形容是文革重演。

他認為，數十年來香港歷史科公開試亦設中日關係開放題，而教育局教材亦有涵蓋該時期日本對華的正負面影響，不認同題目設計偏離高中歷史科的學習及評估目標。他又透露，審題委員會人選審批情況近年有巨大轉變，只基於保密原則不評論具體操作。

考評局2020年12月30日發聲明，指一直按既定程序及相關法例公正處理人事任免、待遇和升遷，重申楊穎宇離職「純因其個人向局方提出請辭」，強調考評局委員會及管理層從沒向楊施壓、沒有就其去留作任何討論或安排，亦沒指示任何人士要求他辭職。

教育局 香港 日本

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