香港泛民遭大抓捕 35人權團體籲國際關注

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 政府日前以涉嫌顛覆國家政權，拘捕55名泛民主派人士。包括自由之家、人權觀察和對話中國 等35個人權團體發表聲明，指事件是對香港民主的全面攻擊，呼籲國際社會關注。

這份聲明表示，這場拘捕行動象徵著法律被當作武器，破壞香港人的權利和對民主的期望。

聲明稱：「我們嚴正譴責這樣的逮捕，聲援那些因行使國際法和香港基本法保障權利而被捕的人」，並要求港府公開承諾不檢控他們。

聲明指，香港特首林鄭月娥曾保證，港區國安法僅針極小部分的「犯罪分子」，港人的正常生活不會受到影響；但拘捕行動讓這種說法不攻自破，指港區國安法被用來打擊任何嘗試維繫香港民主的行為。

聲明還要求北京 撤銷、審視和修正港區國安法，以符合國際人權標準，並尊重民眾和平表達和參與政治組織的權利。

聲明強調，香港公民社會、司法獨立等光榮傳統正在世界眼前間被摧毀，呼籲國際社會應大聲譴責，並以實際行動讓北京知道，這種作法會對中國的國際地位和國際關係造成影響。

香港警方日前依國安法逮捕55名泛民主派人士，被捕的民主黨成員中，只有胡志偉未能獲保釋，民主黨正全力支援，包括提供法律援助，以及研究提出保釋申請的可能性。

此外，華盛頓郵報官網8日刊登流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰的投書，題為「世界必須做更多以制衡中國對香港的鎮壓」。文中提及，香港當局近日拘捕逾50名民主派人士，他們目前雖被保釋，但未來須面對數以年計的監禁。羅冠聰直言，國際社會的不作為是北京摧毀對港承諾的原因，除口頭譴責，各國也應強硬反對與中國的投資協議。