我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

香港泛民遭大抓捕 35人權團體籲國際關注

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港政府日前以涉嫌顛覆國家政權，拘捕55名泛民主派人士。包括自由之家、人權觀察和對話中國等35個人權團體發表聲明，指事件是對香港民主的全面攻擊，呼籲國際社會關注。

這份聲明表示，這場拘捕行動象徵著法律被當作武器，破壞香港人的權利和對民主的期望。

聲明稱：「我們嚴正譴責這樣的逮捕，聲援那些因行使國際法和香港基本法保障權利而被捕的人」，並要求港府公開承諾不檢控他們。

聲明指，香港特首林鄭月娥曾保證，港區國安法僅針極小部分的「犯罪分子」，港人的正常生活不會受到影響；但拘捕行動讓這種說法不攻自破，指港區國安法被用來打擊任何嘗試維繫香港民主的行為。

聲明還要求北京撤銷、審視和修正港區國安法，以符合國際人權標準，並尊重民眾和平表達和參與政治組織的權利。

聲明強調，香港公民社會、司法獨立等光榮傳統正在世界眼前間被摧毀，呼籲國際社會應大聲譴責，並以實際行動讓北京知道，這種作法會對中國的國際地位和國際關係造成影響。

香港警方日前依國安法逮捕55名泛民主派人士，被捕的民主黨成員中，只有胡志偉未能獲保釋，民主黨正全力支援，包括提供法律援助，以及研究提出保釋申請的可能性。

此外，華盛頓郵報官網8日刊登流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰的投書，題為「世界必須做更多以制衡中國對香港的鎮壓」。文中提及，香港當局近日拘捕逾50名民主派人士，他們目前雖被保釋，但未來須面對數以年計的監禁。羅冠聰直言，國際社會的不作為是北京摧毀對港承諾的原因，除口頭譴責，各國也應強硬反對與中國的投資協議。

香港 中國 北京

上一則

繳費逾萬元挽回前男友？ 線上情感諮詢亂象多

下一則

歷史試題風波「保家人安全」 考評局前經理：即日封口

延伸閱讀

反送中港青周梓樂身亡 法庭裁定死因存疑

反送中港青周梓樂身亡 法庭裁定死因存疑
香港預計農曆年後 開始為市民接種新冠疫苗

香港預計農曆年後 開始為市民接種新冠疫苗
中國錯用波洛西「美麗風景線」？ 西方媒體批移花接木

中國錯用波洛西「美麗風景線」？ 西方媒體批移花接木
香港酷熱又奇寒 害得菜價也瘋漲

香港酷熱又奇寒 害得菜價也瘋漲

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了