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香港年宵花市突取消「蘭花大王」估損300萬元

香港新聞組／香港9日電
港府8日宣布，取消今年農曆年宵花市及新春市場。圖為往年維園年宵花市熱鬧場面。(中通社)
港府8日宣布，取消今年農曆年宵花市及新春市場。圖為往年維園年宵花市熱鬧場面。(中通社)

香港政府昨以新冠病毒疫情嚴峻為由，取消原定下月舉行的農曆年宵花市及沙田車公誕新春市場，減少人流聚集。明報報導，投得16個花市檔位的本地花農稱損失至少300萬元(約38萬6000美元)，盼望政府提供補貼。

文匯報報導，港府昨天宣布取消原定下月在15個地點舉行的農曆年宵市場以及沙田車公誕新春市場，以減低疫情傳播的風險。有「蘭花大王」之稱的千葉園董事長楊小龍對取消年宵直言感到無助，並估計要損失300萬元。

報導引述食環署發言人昨日解釋，由於本港疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險，而政府早前已調整今年年宵市場的規模，惟年宵市場及新春市場可能有大批市民聚集，考慮到疫情的發展，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，故政府決定取消今年農曆年宵市場及新春市場。

發言人表示，食環署會以書面方式通知所有投得攤位的檔主有關決定，並按特許協議，盡快安排全數退還攤位的使用費給他們，但仍會協助花農以其他方式銷售年花。

在銅鑼灣維園及屯門年宵巿場投得多個攤檔銷售蘭花的楊小龍直言，取消年宵巿場令花農大受打擊，預計自己要損失300萬元，故會研究解決辦法。

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